Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının Temelleri Atıldı

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 3 Nisan Özel Meclis Toplantısı yapıldı.

Karabük TSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. İsmail Demir, TSO Başkanı Fatih Çapraz, TSO Meclis Başkanı Adnan Çebi ve iş insanları katıldı.

Programda konuşan Vali Yavuz, "3 Nisan 1937'de demirin çelik gücüyle yükseldiği bir kentteki insan emeği ve azmi Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi KARDEMİR fabrika bacalarında yankılanmıştır. Ülkemizdeki pek çok şehrin aksine düşman işgalinden kurtuluşunu değil kuruluşunu kutlayan, emeğin başkenti Karabük, genç cumhuriyetimizin en önemli sanayi şehri, aynı zamanda kadim bir tarihin köklü bir kültürün ve dünyaca kıymetli bir mirasın da müjdecisidir. Gelecek nesillere koruyarak aktarma bilinciyle omuzlarımızda gururla taşıdığımız, kültürel kimliğimizin bir parçası niteliğindeki bu mirasın emanetçileri olarak bizler, tarihimize olan bağlılığımızı gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzu da birleştiriyoruz. Başta Kardemir olmak üzere, sanayi alanındaki üretim ve istihdam hacmimizle ülke ekonomisine ivme kazandırırken Türkiye yüzyılı vizyonunun önceliklerine ve hedeflerine uygun bir şekilde kültür, sana turizm gibi alanlarda da birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemeyi hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikası, fabrikalar kuran Kardemir'in temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin önemli sanayi, ticaret, kültür ve turizm şehri Karabük'ün kurulduğu 3 Nisanı geçmişin emek dolu bakışlarını anma ve geleceğe umutla bakma günü olarak kutluyorum" dedi.

"Bizler için ayrı bir öneme ve değere sahip bir tarih 3 Nisan 1937'dir" diyen Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz ise şunları söyledi: "Kurtuluş Savaşı'nda eşsiz bir zaferle ayrılan milletimiz bu esnada beşeri ve ekonomik kaynaklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Ülkenin ayağa kaldırılması ve emperyalist devletlerin insafına bırakılmaması gerekmekteydi. Mevcut durumunun devam ettiğini bilen Mustafa Atatürk'ün 'askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsun iktisadi zaferle taçlandırılmadıkça sonsuz kalır' sözü devletimizin içerisinde bulunduğu durumu ve çözüm önerisini açıklamaktadır. Ekonomik mücadeleyi kazanabilmek ve kalkınmayı sağlayabilmek için sanayileşerek ve üreterek ülkenin küllerinden yeniden doğması gerekmekteydi. Devletimizin bağımsızlığın kazanılmasının ancak ekonomik bağımsızlığın kazanılmasıyla mümkün olabileceğini öngören bu anlayış ile 3 Nisan 1937 tarihinde ülkemizin ilk ağır sanayi kuruluşu olan demir çelik fabrikası bugünkü adıyla Kardemir'imiz kurulmuştur."

Çapraz, "Bu büyük girişim yıllar içerisinde Ereğli ve İskenderun Demir Çelik Fabrikaları, çimento fabrikaları, şeker fabrikaları ve adını buraya sığdıramayacağımız pek çok fabrika, köprü, baraj ve bina inşaatının yapımına imkan vermiştir. Aynı zamanda sanayideki bilgi üretimini mühendisliği, ustasını, işçisini, yurdun dört bir yanının inşasını kullanmıştır. Bu nedenler ile Kardemir fabrikalar kuran fabrika unvanını kazanmıştır. 3 Nisan hem ülkenin imarını ve inşasını sağlayan demir çelik fabrikalarının temellerinin atıldığı hem de Karabük ilinin kuruluş tarihidir. Ülkemizde kurtuluşunu değil, kuruluşunu kutlayan tek il, Karabük'tür. İşte tam da bu sebeple özünü cumhuriyetten alan bu ilin unvanı Cumhuriyet Kenti Karabük'tür. Bugün aynı zamanda günümüz Türkiye'sini oluşturan sanayileşme, çağdaşlaşma, modernleşme ve ekonomik bağımsız vizyonun da kutlandığı bir gündür. Bu tarihi hiçbirimizin unutmaması gerekir. Özellikle gençlerin ülke ekonomisini kalkındırma yolunun sanayi işletmelerine bütün bağımsızlıkla ilişkisi olduğunu bilmesi önem arz etmektedir. 3 Nisan'ı Sanayi Günü olarak ilan etmekle bu bilinci geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

Karabük'ün 3 Nisan tarihinde 13 hanelik bir yerleşkeyken ülkenin kalkınmasına kaynak oluşturan il olma yolculuğuna başladığını aktaran TSO Meclis Başkanı Adnan Çebi, "Ülkenin kurtuluş mücadelesinde ekonomik bağımsızlığına geçiş sürecince Karabük, ekonomik bağımsızlığı sembolü olan, ateşi, demir çelik fabrikası ile yakmıştır. 3 Nisan tarihi ülke olarak unutmamalı. Bu tarihi dönüm noktasını insanların aklına kazımalıyız. Ülkemizde ilk ağır sanayi yatırımının temelinin atıldığı 3 Nisan'ın Sanayi Günü olarak kutlamasını sağlamamız bu açıdan çok önemlidir" diye konuştu. - KARABÜK