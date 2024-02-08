Karabük\'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü Türkiye\'nin en kalabalık köyü oldu

İçerisinde ünlü giyim fabrikasının da bulunduğu Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü ünvanını geri aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus verilerini açıklandı. Derlenen bilgilere göre Türkiye'nin en kalabalık köyü 6 bin 64 kişilik nüfusu ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü oldu.
2021 yılında birinciliği Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli köyüne kaptıran Bostanbükü Köyü, yeniden birinciliği elde ederken sanayi sitesi ile ünlü tekstil firmalarının da bulunması ve şehre yakın olması dolayısıyla göç vermeyen bir yapıya sahip.
Köy muhtarı Osman Alkan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "TÜİK verilerine göre 6 bin 64 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak ilan edildi. Köyümüz göç veren değil göç alan bir köy. Karabük, Safranbolu ve üniversiteye yakın olması dolayısıyla sürekli göç alan cazibe merkezi haline gelmiş bir yerleşim merkezi. Hem köy hayatı hem şehir hayatının yaşandığı güzel yerlerden bir tanesi. Bunun için sürekli nüfus artışı devam ediyor" dedi.
Köyde ilkokul, sağlık ocağı, düğün salonu, 2'şer tane KYK yurdu ve tekstil atölyesi ile zincir marketlerin bulunduğunu belirten Alkan, "Köyün asıl geçim kaynağı eskiden beri gelen tarım ve hayvancılık. Profesyonel anlamda seracılık faaliyetleri köyümüzde devam ediyor. Karabük'ün yerel üretimde sebze üretiminin önemli bir kısmını köyümüzde yetiştiriyoruz" diye konuştu.
Köyün belde olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu aktaran Alkan, "Türk verilerine göre 91 tane ilçeden büyük, kalabalık bir köy. Köyümüzde 2 tane KYK yurdu var. Bu yurtta kalan 4 bin öğrenci var. Bunlar nüfusun dışında. Bostanbükü Köyü nüfusuna kayıtlı değiller ama burada ikamet ediyorlar, yaşıyorlar. Bu öğrenci kardeşlerimizi de kattığımızda köyün nüfusumuz yaşayan nüfus olarak 10 bini geçiyor" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü Türkiye'nin en kalabalık köyü oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?