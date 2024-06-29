Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'ı ziyaret ederek iş birliği protokolleri imzaladı. İmzalanan protokollerle akademik, stratejik ve ileriye dönük ilişkilerin kurulması amaçlanıyor.

29.06.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'ı ziyaret etti.

Rektör Kırışık'a ziyaret sırasında Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur da eşlik etti.

Görüşmede ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programları, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyet konuları ele alındı. Ayrıca görüşmede Erasmus hareketliliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından akademik iş birliği protokolü, Karabük Üniversitesi tarafından organize edilen SAĞLIKFEST ve SOSYALFEST iş birliğini içeren protokoller imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolleriyle Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında akademik, stratejik, verimli ve ileriye dönük ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

Uluslararası ağını genişleterek ve geliştirerek uluslararası bir üniversite olma hedeflerini daha da ileriye taşımaya devam edeceğini belirten Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin gerek ulusal gerekse uluslararası iş birlikleriyle gelişmesinin daha kapsamlı ve nitelikli olacağına dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise iki üniversite arasındaki iş birliklerin devam edeceğinin altını çizdi.

İmza töreninin ardından Uluslararası Balkan Üniversitesinin kampüsünü gezen Prof. Dr. Fatih Kırışık, kampüste yer alan birimlerde detaylı incelemelerde bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Balkan Üniversitesi, Fatih Kırışık, Karabük, Rektör, Uluslararası, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement