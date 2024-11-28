Karabük Üniversitesi\'nde Kariyer Günü Etkinliği Düzenlendi

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Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Günü etkinliği, öğrencilere, mezunlara ve sektörden önemli temsilcilere ev sahipliği yaptı.

Hamit Çepni Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlikler açılış programı ile başladı. Açılış programına Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış programında konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Üniversitemiz, bir ilim yuvamızdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dünden çok daha güçlü ve yarınlara ufku açık. Türk genci sizler ülkemiz için, dünya insanlığı için, atalarımızın bir başarı hikayesi yazdığı bu şehirden inanıyorum ki Türkiye'ye ve tüm insanlığa çok daha güzel kariyerler çıkacak ve sizleri de bu yolda mücadele ettiğiniz için, burada eğitim gördüğünüz için, şehrimize değer kattığınız için hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitesinin "bilim merkezli öğrenci dostu üniversite" sloganıyla hareket ettiğini ve bu anlayışı sahada yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

"Üniversite bilimi merkezine alır, bilimi geliştirmek için her türlü gayret ve çabayı sarf eder" diyen Kırışık, "Bu anlamda üniversite olarak biz de bilimi öncelemeye, bilimi toplumun merkezine almaya, her alanda bilimi etkin kılacak çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızda ana amaçlarımız açısından baktığımızda, Karabük Üniversitesinin dört düzeyde ve üç alanda çalışmalarını aktif bir şekilde sahaya yansıttığını ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kariyer günü etkinliğinin çok önemli bir etkinlik olduğunu ifade eden Kırışık, "Hem mühendislik alanında hem sosyal bilimler alanında hem sağlık bilimleri alanında, kariyerimizi bugünlerde şekillendirmek için bizden iş dünyası ne istiyor, bunu bilmemiz, şimdiden öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sektörle, işletmelerle öğrencilerimizi buluşturmanın iki yönlü, iki taraflı bir amacı ve hedefi var. Birinci tarafı, iş sektörünün öğrencilerden ne beklediği, hangi donanımları kazanmasını istediğini öğrencilerin anlamasını, kavramasını ve kendisini buna göre yetiştirmesini sağlamak. İkinci tarafı ise iş dünyası da öğrencilerin psikolojilerini, tavır ve davranışlarını, yetişme şekillerini, nasıl bir ortamda mutlu olarak çalışabileceklerini, hangi ortam ve koşullar sağlanırsa büyük bir performansla çalışacaklarını öğrenmemizden geçiyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla öğrenciler için ilham verici söyleşiler düzenlendi.

Kurumsal İletişim Danışmanı Kemal Kaptaner, "Kariyer İçin 5 Kelime" başlıklı sunumuyla katılımcılara etkili kariyer planlaması için yol gösterici bilgiler verirken, KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan, "Demir, Çelik ve Mühendis" konulu konuşmasında sektörel tecrübelerini paylaştı. - KARABÜK