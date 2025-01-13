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Karabük Üniversitesi'nden Başarı!

Karabük Üniversitesi\'nden Başarı!

Karabük Üniversitesi, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 8. sırayı elde etti.

13.01.2025 15:27
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Karabük Üniversitesi, 2024 yılı TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması çerçevesinde en çok eser gönderen ilk 10 üniversite arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Karabük Üniversitesi, 2024 yılı TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 8. sırada yer alarak nitelikli ve farklı iletişim çalışmalarındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Karabük Üniversitesi bu prestijli etkinlikte 61 eser göndererek Anadolu Üniversitesi ile birlikte 8. sırada yer aldı. Öğrencilerin göndermiş olduğu eserler, fakültenin iletişim alanındaki eğitim kalitesini ve öğrencilerin farklı fikirlerini ortaya koydu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yarışmada gösterilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Karabük Üniversitesi hemen her alanda muhteşem başarılarla adından söz ettiriyor. Bütün bilim alanlarında zirveyi hedefleyen Karabük Üniversitesi yine zirvede yer aldı. Karabük Üniversitesi, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na en çok eser gönderen 8. üniversite olma başarısını gösterdi. Bugün aldığımız bu ikinci başarı haberi. ÜNİDES projelerinde Türkiye ikinciliği derecesine bu büyük başarıda eklendi. İşte Karabük Üniversitesi budur. Karabük Üniversitesi bilimin, gençliğin, ödüllerin, muhteşem başarıların, zirvelerin üniversitesidir. Öğrencilerimi, akademisyenlerimi ve bütün personelimi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Karabük Üniversitesi, İletişim Fakültesi öğrencilerinin projelerini destekleyerek önümüzdeki yıllarda da daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Etkinlik, Rektör, Eğitim, Yerel, Yaşam, Trt, Son Dakika

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