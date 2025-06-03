Karabük Üniversitesi'nden Rektör Kırışık'a Açıklama - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden Rektör Kırışık'a Açıklama

Karabük Üniversitesi\'nden Rektör Kırışık\'a Açıklama
03.06.2025 17:40  Güncelleme: 17:42
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Karabük Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık hakkında çıkan asılsız iddialara yönelik kamuoyuna açıklama yaptı. Rektörün gelirleri ve ödemeleri hakkında yapılan açıklamada, tüm iddiaların yalan olduğu vurgulandı ve hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

Karabük Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna açıklama yaptı.

Üniversitenin Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rektör Kırışık'ın Karabük Teknokent yönetiminden 200 bin TL gelir elde ettiği yönündeki iddianın asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Karabük Teknokent'in yönetim kurulunda Karabük Belediye Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Kardemir A.Ş. Ar-Ge Direktörü ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı gibi kurum temsilcilerinin yer aldığı hatırlatılarak, "Teknokent yönetim kurulu üyelerine maaş ya da huzur hakkı gibi hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Rektörümüze de hiçbir ödeme yapılmadığı tüm ortaklar tarafından bilinmektedir. Belgelerde bu durum açıkça belirtilmektedir." denildi.

Demirçelik Enstitüsü'nden Rektör Kırışık'a aylık 150 bin TL ödeme yapıldığı iddiasının da gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, bu enstitüden şimdiye kadar herhangi bir ödeme alınmadığı, böyle bir ödemenin de mümkün olmadığı ifade edildi.

Döner sermayeden aylık 200 bin TL'nin üzerinde gelir elde edildiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Döner sermaye gelirleri düzenli olarak Sayıştay denetimine tabi olup herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Rektörün konut kirasının üniversite tarafından karşılandığı iddiasının da yalan olduğu belirtilen açıklamada, "Rektörümüz konut kirasını kendisi ödemekte, kira bedeli de iddia edildiği gibi 60 bin TL değildir." denildi.

Rektörün maaşının 150 bin TL olduğu ve aylık gelirinin 1 milyon TL'ye kadar çıktığı yönündeki haberlerin de doğru olmadığı belirtilerek, profesör maaşlarının kamuoyuna açık şekilde öğrenilebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haberlerde Rektörümüzün aylık gelirinin 1 milyon TL, 1 milyon 20 bin TL ve hatta 1 milyon 200 bin TL olduğu yönünde çelişkili iddialar yer almıştır. Bu tamamen akıl dışı ve yalan bir iddiadır. Türkiye'de hiçbir rektörün böyle bir geliri olması mümkün değildir. Bu iddialar kasıtlı bir algı operasyonudur."

Üniversite tarafından, söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı ve kişilik haklarına yönelik tazminat davalarının açılacağı bildirildi.

Açıklamada son olarak, vatandaşların bu tür iftira ve yalan içerikli haberlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, "Basın yoluyla dahi yapılsa, haberlerin belge ve delile dayanıp dayanmadığı dikkatlice araştırılmalıdır." ifadelerine yer verildi - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Politika, Rektör, Eğitim, Finans, Hukuk, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden Rektör Kırışık'a Açıklama - Son Dakika

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