Karabük Üniversitesi Rektörü, Kazakistanlı öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinde eğitim gören Kazakistan uyruklu öğrenciler ile iftar yemeğinde buluştu.

Ramazan ayı vesilesiyle birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen İftar programında konuşan Rektör Kırışık, kilometrelerce öteden gelen öğrenciler için aile ortamında ramazan ayının ruhunu yaşatmak istediklerini belirtti.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ortak tarihi, kültürel ve manevi bağların önemine işaret eden Rektör Kırışık, Üniversitede Türk Devletlerine dair pek çok faaliyet yaptıklarını dile getirdi.

Rektör Kırışık, Kazakistan ile iş birliklerini geliştirmeyi, dostluğu ve kardeşliği artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Kazakistan, Türkiye ile aynı soydan aynı milletten gelen bir devlettir. Biz çok devlet tek millet olarak Türk Devletleri Teşkilatı organizasyonu ile ilişkilerimizi artırıyoruz. Kazakistan ile bilimsel alanda iş birliğimizi artırmaya, Türk Devletleri ile birlikte gelişmeye ve Türk Medeniyetini geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ramazan ayının ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Rektör Kırışık, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

Ezanın okunmasıyla birlikte dua edilerek, oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından öğrenciler tarafından Kazak müziğinin geleneksel halk çalgıları ile müzik ziyafeti verildi.

Program hep birlikte çekilen toplu fotoğraf karesi ile sona erdi. - KARABÜK