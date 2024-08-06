Karabük Üniversitesi Rektörü SAĞLIKFEST İçin Kurumsal Paydaş Görüşmelerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü SAĞLIKFEST İçin Kurumsal Paydaş Görüşmelerine Devam Ediyor

Karabük Üniversitesi Rektörü SAĞLIKFEST İçin Kurumsal Paydaş Görüşmelerine Devam Ediyor

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST çerçevesinde kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor. Karabük Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladı.

06.08.2024 12:13
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST çerçevesinde kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor.

Karabük Üniversitesi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan SAĞLIKFEST için kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı.

Bu çerçevede Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti. Ziyarette SAĞLIKFEST bünyesinde iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve söz konusu festivaller hakkında değerlendirmeler yapıldı. Görüşmenin ardından iş birliği protokolleri imzalandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile de görüşen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST ile ilgili kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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