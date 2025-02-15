Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi\'nden Ebelik Öğrencilerine Oryantasyon Eğitimi

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Karabük Üniversitesi nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirme misyonunu sürdürüyor.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Ebelik Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon eğitiminde, staj ve uygulama süreçlerine dair kapsamlı bilgiler aktarılarak öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlandı.

Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde hastanelerin işleyiş sistemi, staj süreçleri ve ders uygulamaları hakkında detaylı bilgilendirme yapılırken, ebe polikliniği işleyiş prosedürleri, gebe okulu ve kadın doğum servisleriyle ilgili uygulamalar da ele alındı. Ayrıca, öğrenciler hastane misyonu ve vizyonu ile meslek etiği konusunda bilgilendirildi.

Eğitmenler arasında Eğitim Hemşiresi Tuba Akyüz, Ebe Şerife Güney ve Ebe Fatma Erbay yer aldı.

Öğrencilere mesleğin gerektirdiği sorumluluklar ve profesyonel tutumlar hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlayan bu etkinlik, aynı zamanda sahada karşılaşılabilecekleri sorunlarla başa çıkabilme yeteneğini geliştirmeyi hedefliyor.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bu tür eğitimlerle öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalara dönüştürmelerine destek olarak, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirme misyonunu sürdürmeye devam ediyor. - KARABÜK