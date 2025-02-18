Karabük Üniversitesi-Şehir İş Birliği

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle geliştirdiği iş birlikleri doğrultusunda şehrin kalkınmasına yönelik hayata geçirilen projeleri ve yapılan çalışmaları Vali Mustafa Yavuz'a sundu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Şubat ayı değerlendirme toplantısı çerçevesinde Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen toplantıda, Karabük Üniversitesinin akademik ve bilimsel faaliyetleri ele alınırken, şehrin ve üniversitenin gelişimine yönelik iş birlikleri görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin akademik başarılarını, bilimsel projelerini, ulusal ve uluslararası iş birliklerini ve üniversitenin çeşitli alanlardaki etkinliklerini içeren KBÜ Medya Aylık Bülteni'nin Şubat 7. sayısını Vali Mustafa Yavuz'a takdim etti.

Karabük Üniversitesinin öncülüğünde Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivalinin ikincisini düzenleme çalışmalarının başladığı bilgisini paylaşan Kırışık, bu festivalin Türkiye Yüzyılı vizyonuna önemli katkı sunacağını, şehirdeki sosyal ve akademik etkileşimi artıracağını vurguladı.

Karabük Üniversitesinin bilim merkezli, öğrenci dostu bir yapıya sahip olduğunu belirterek, üniversitenin sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine sunduğu katkılarla da öne çıktığını söyleyen Kırışık, üniversitenin kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalıştığını ifade etti. - KARABÜK