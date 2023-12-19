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Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, Türkiye'nin 10 Başarılı Genci ödülünü aldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, Türkiye'nin 10 Başarılı Genci ödülünü aldı

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, Tıbbi Yenilik ve Buluşlar kategorisinde birinci olarak Türkiye'nin 10 Başarılı Genci ödülünü kazandı. Apaydın, 2024'te gerçekleşecek TOYP Dünya Finalinde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacak.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, Türkiye\'nin 10 Başarılı Genci ödülünü aldı
19.12.2023 - 16:33,
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Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, "Tıbbi Yenilik ve Buluşlar" kategorisinde birinci olarak " Türkiye'nin 10 Başarılı Genci" ödülünü almaya hak kazandı.

JCI (Junior Chamber International)'ın 1983 yılından bu yana düzenlediği Ten Outstanding Young Persons of the World programının Türkiye ayağı olan 29. TOYP Türkiye: "Türkiye'nin 10 Başarılı Genci" ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen Gala Töreninde sahiplerini buldu.

10 kategori kapsamında yapılan yüzlerce başvuru, tarafsız alanında önde gelen kişiler ve akademisyenlerden oluşan kıdemli jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendireme sonucunda Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, "Tıbbi Yenilik ve Buluşlar" kategorisinde birinci olarak 29'uncu TOYP Türkiye: "Türkiye'nin 10 Başarılı Genci" ödülünü almaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, Tıbbi Yenilik ve Buluşlar kategorisinde elde ettiği birincilikle 2024'te gerçekleşecek TOYP Dünya Finalinde, Türkiye'yi temsil ederek projesini uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Karabük, Türkiye, Aydın, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, Türkiye'nin 10 Başarılı Genci ödülünü aldı - Son Dakika


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