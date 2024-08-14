Karabük Üniversitesi TÖMER\'den \'Saz ve Söz Meclisi\' etkinliği

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Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından "Saz ve Söz Meclisi" adlı etkinlik düzenlendi.

Karabük Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen "Saz ve Söz Meclisi" etkinliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Alvan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Neyzen Mustafa Hakan Alvan'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sema Noyan, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Karaca, Personel Daire Başkanı Kemal Özeken, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Neyzen Mustafa Hakan Alvan, "Karabük Üniversitesinin bu programına gelmekten çok mutlu olduk. Burada öğrendik ki yurt dışından buraya gelip Türkçe öğrenen kardeşlerimiz var. Bizim bu programı yapma amacımız, öğrendikleri dili bu coğrafyada Türkçenin, öğrendikleri dilin müzik kültürüyle nasıl bir birlikteliği olduğunu, öğrendikleri Türkçenin müziğimizde nasıl yaşadığına dair arkadaşlarla bir sohbet edip onların örneklerini vermeye çalışacağız. Bizim için de güzel bir tecrübe olacak" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Türk kültürünün köklü unsurlarından ninniler, amin halayı, Karagöz edebiyatı ve musiki gibi konulara değinildi. Ayrıca, şair ve bestekar sultanlar ile Türk marşı gibi önemli kültürel öğeler üzerinde duruldu. Farklı kültürlerden gelen TÖMER öğrencileri, program sayesinde Türkiye'nin sanat ve edebiyat zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldular.

Etkinliğin soru-cevap kısmında, öğrenciler merak ettikleri soruları konuşmacılara yöneltti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Program, müzik dinletisinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK