Karabük Üniversitesinde Kazakistan Öğrenci Etkinliği Düzenlendi

Yerel

Karabük Üniversitesinde Kazakistan uyruklu öğrenciler tarafından "Kazakistan Öğrenci Etkinliği" düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda Kazakistanlı öğrenciler tarafından kendi kültürlerini tanıtmak amacıyla "Kazakistan Öğrenci Etkinliği" düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Rektör Yardımcısı Karaş, Kazakistan'ın Türkiye Cumhuriyeti ve Karabük Üniversitesi için ayrı bir yerinin olduğunu ifade etti.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki tarihsel birlikteliğe işaret eden Karaş, "Üniversitemizdeki varlığınız çok önemli. Şu an uluslararası öğrenciler içerisinde 600'ün üstünde öğrenci ile Kazak öğrenci sayımız dördüncü sırada. Bu bizim için gurur verici bir tablo. Sizlerle olan birlikteliğimiz inşallah artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Karaş, Kazakistan ile her anlamda iş birlikleri yapmayı, Türk ve İslam dünyasını daha da yakınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Program devamında Kazakistan hakkında sunum yapıldı. Dombra eşliğinde şarkı ve şiirlerin okunduğu program, öğrenciler tarafından sergilenen yerel danslarla devam etti. - KARABÜK