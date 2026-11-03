Karabük Valisi Çağatay, baro ve Kızılay'ı ziyaret edip SARATECH takımını kabul etti - Son Dakika
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Karabük Valisi Çağatay, baro ve Kızılay'ı ziyaret edip SARATECH takımını kabul etti

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Karabük Valisi Çağatay, baro ve Kızılay\'ı ziyaret edip SARATECH takımını kabul etti
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, baro üyeleriyle görüştü, Kızılay Karabük Şubesi'ni ziyaret etti ve TEKNOFEST finalisti SARATECH takımını kabul etti. Ziyaretlerde hukuk hizmetleri ve Kızılay'ın yardım faaliyetleri ele alındı, Çağatay öğrencilere başarılar diledi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Çağatay, Karabük Barosu Başkanı Av. Sibel Şirin'e gerçekleştirdiği iade-i ziyarete, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman da eşlik etti.

Ziyarette, Karabük Barosu'nun yürüttüğü çalışmalar ve kentte hukuk hizmetlerine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Baro Başkanı Av. Sibel Şirin, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Oktay Çağatay'a teşekkür etti.

Vali Çağatay daha sonra Türk Kızılayı Karabük Şubesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Oktay Çağatay, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığını ziyaret etti. Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı tarafından karşılanan Vali Çağatay, Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine sunduğu katkıların önemine değinen Çağatay, özveriyle görev yapan Kızılay çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ederek Kızılay Haftası'nı kutladı.

TEKNOFEST finalisti takımdan Çağatay'a ziyaret

Vali Oktay Çağatay, TEKNOFEST Mavi Vatan Su Altı Roket Yarışması'nda finalist olma başarısı gösteren, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan SARATECH takımını makamında kabul etti. Ziyarette Dr. Öğretim Üyesi Metin Zeyveli ve takım üyesi Dilara Öztürk, su altı teknolojileri alanında yürüttükleri çalışmalar, yerli mühendislik tasarımları ve TEKNOFEST sürecindeki hedefleri hakkında Vali Oktay Çağatay'a bilgi verdi. Gençlerin bilim ve teknoloji alanında ortaya koyduğu çalışmaların önemine değinen Çağatay, SARATECH takımının elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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