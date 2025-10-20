Karabük Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karabük Polisevi'nde düzenlenen programa, Vali Mustafa Yavuz'un yanı sıra; Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutan Vekili Kadir Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, köy ve mahalle muhtarlarımız katıldı.

Programda konuşan Vali Yavuz, tüm muhtarların vatandaşlar ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. Muhtarların bulundukları mahalle ve köylerde devletin gören gözü, duyan kulağı, vatandaşların ise ilk başvuru kapısı olduğunu ifade eden Yavuz, "Bu yönüyle, yerel yönetimlerde üstlendiğiniz görev çok kıymetli. Göreve başladığım günden bu yana, sizlerin gayretli çalışmalarına bizzat şahit oluyorum. Halkımızın ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması noktasında gösterdiğiniz çaba ve katkıdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Karabük'ümüz için güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Program, muhtarların günün anlam ve önemine dair düşüncelerini paylaşmaları ve emeği geçenlere teşekkür etmeleriyle sona erdi. - KARABÜK