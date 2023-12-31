Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İtfaiye ve 112 Çalışanlarını Ziyaret Etti

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, itfaiye ve 112 çalışanları ile kontrol noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret eden Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Yavuz, personele görevinde başarılar dileyerek, yeni yıllarını kutladı. Daha sonra Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Yavuz'u Belediye Başkanı Rafet Vergili karşıladı. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut çalışmalar ile ilgili bilgi verirken, Vali Yavuz ve Başkan Vergili itfaiye erlerinin yeni yılını kutladı. Yavuz, daha sonra sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına, Safranpark jandarma uygulama noktasına, 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezine ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Buradaki personelin de yeni yılını kutlayan Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yaptığı açıklamada yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Yavuz, 2023'ün afetler ve savaşlar nedeniyle hafızalarda acılarla dolu bir yıl olarak kalacağını ifade ederek, bu gece vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatında 249, jandarma teşkilatında da 408 olmak üzere toplam 657 personelle sahada olacaklarını söyledi.

Vali Yavuz'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek eşlik etti. - KARABÜK