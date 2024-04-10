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Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un ev sahipliğinde protokol bayramlaşması gerçekleşti.

Karabük Valiliğinde yapılan bayramlaşmaya Vali Yavuz'un yanı sıra; Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Gökcek, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve diğer il protokol üyeleri katıldı.

Protokolle tek tek bayramlaşan Vali Yavuz, bayramların buluşma, kavuşma, birlik ve beraberlik olduğunu belirtti. Bayram kapsamında hem seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, STK üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Vali Yavuz, "Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın hem ülkemizde hem dünyada sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Zor ve yorucu bir seçim sürecinden geçtik, aynı zamanda Ramazan ve Ramazan Bayramı ile birlikte bu süreci tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte hepinize sağlık, huzur diliyorum. 31 Mart'tan önce şehrimizde görev yapan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve şehrimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilen belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza da önümüzdeki görev süresi içerisinde kendilerine başarılar diliyorum. Büyük Karabük ailesi olarak, burada birliğimizi, beraberliğimizi sağlayarak, bundan sonraki günlerde Karabük'ün daha gelişmesi, ilerlemesi, huzurlu ve güvenliği anlamında birlikte el ele verip çalışacağız" dedi. - KARABÜK