Karabüklü Hentbolcular Milli Takım Kampına Davet Edildi - Son Dakika
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Yerel

Karabüklü Hentbolcular Milli Takım Kampına Davet Edildi

13.06.2025 14:28
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Sezgin Mert ve Celal Bulut Özdemir, U16 Erkek Milli Takım kampına davet edildi. Hedefleri Beşiktaş.

- Karabüklü iki hentbolcu, milli takım kampına davet edildi

Genç hentbolcuların hedefi Beşiktaş'ta forma giymek

KARABÜK - Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında Giresun'da düzenlenecek olan U16 Erkek Milli Hentbol Takımı kampına Karabük'ten Sezgin Mert Özdemir ve sol kanat Celal Bulut Özdemir davet edildi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nden sağ kanat Sezgin Mert Özdemir ve sol kanat Celal Bulut Özdemir, hedeflerinin Beşiktaş'ta ve A Milli Hentbol Takım'ında oynamak olduğunu söylediler.

Antrenörleri Mustafa Altekin eşliğinde çalışmalarını sürdüren Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü hentbol takımından iki oyuncunun U16 Erkek Milli Hentbol Takımı kampına davet edilmesinin spora yeni başlayacak gençleri de motive edeceği belirtildi.

Necip Fazıl Kısakürek Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Celal Bulut Özdemir, dört yıldır hentbol ile ilgilendiğini belirterek, "Mustafa Hoca bizi keşfetti, onunla birlikte çalışıyoruz. Hem hocamız, hem abimiz, hem de adeta bir baba gibi yanımızda. Arkadaşlarımla beraber daha iyi olmak için çok çalışıyoruz. Zor tabii ama üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.

Gündelik yaşamının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden 2010 doğumlu Özdemir, okul ve iş arasında antrenmanlara vakit ayırmanın fiziksel ve zihinsel olarak yorucu olduğunu vurgulayarak, "Okuldan çıkıyorum, işe gidiyorum; işten çıkınca antrenmana gidiyorum. Elbette kafa olarak yoruluyorum ama bunları yapmam gerekiyor. Ailemin desteği en büyük motivasyon kaynağım. Babam özellikle çok destekliyor. Dersler ve spor birlikte ilerlediği sürece ailem hep arkamda" diye konuştu.

Milli takıma seçilmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten genç sporcu, hedeflerini de, "Karabük gibi bir yerden milli takıma seçilmek gerçekten gurur verici. Kamplarda iyi performans gösterip kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Hayalim Beşiktaş'ta oynamak ama milli takımda forma giymek benim için her şey. Zaten babama da bu konuda bir sözüm var" cümleleri ile ifade etti.

Arkadaşı Celal Bulut Özdemir gibi Necip Fazıl Kısakürek Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi olan Sezgin Mert Özdemir hentbola altıncı sınıfın sonlarına doğru bir arkadaşının yönlendirmesiyle başladığını ve yaklaşık üç yıldır bu yolda ilerlediğini belirterek, "Bir arkadaşım sayesinde başladım, hocamı tanıdım. Onların etkisiyle hentbola yöneldim. Okul ve antrenman temposu zaman zaman yorucu olsa da bu zorlukların üstesinden geliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ailesi ve çevresinden büyük destek gördüğünü dile getiren 2010 doğumlu sporcu, "Akrabalarım ve arkadaşlarım hep 'devam et' diyor. İyi oynadığımı biliyorlar, olumsuz yorum çok gelmiyor. Tabii 'neden futbol değil de hentbol?' diyenler oluyor ama ben tercih meselesi diyorum, çünkü hentbol gerçekten zevkli bir oyun" sözleriyle çevresinin tepkilerini paylaştı.

Genç sporcu, hedefleri arasında Beşiktaş ve A Milli Hentbol Takımı olduğunu vurgulayarak, "İleride Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. A Milli Takım'da forma giymek en büyük hedefim. Kamp daveti haberini bayramda aldım. Çok mutlu oldum. Hocam Burhan Keserci sayesinde öğrendim. Hemen antrenman moduna girdim. Bayramda bile çalıştım, ekstra antrenmanlar yaptık. İnşallah bir sonraki kampa da davet ediliriz" şeklinde konuştu.

Milli takım kampı 16 Haziran'da Giresun'da başlayacak ve 20 Haziran'a kadar sürecek. Kamp boyunca genç sporcular teknik ekip gözetiminde antrenman ve hazırlık maçları yaparak uluslararası düzeydeki müsabakalara hazırlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabüklü Hentbolcular Milli Takım Kampına Davet Edildi - Son Dakika

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