Karabüklü Vatandaş: "Bu Fiyatlardan Bıktık Artık" - Son Dakika
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Karabüklü Vatandaş: "Bu Fiyatlardan Bıktık Artık"

31.05.2022 17:52

Karabüklü vatandaş, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’ya dert yanarak “Bu fiyatlardan bıktık artık. Biz çalışıyoruz, siz daha iyi çalışın. Toptan gönderelim” dedi. Bir esnaf da zincir marketler nedeniyle küçük esnafın bitirildiğini belirtti.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabüklü vatandaş, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya dert yanarak "Bu fiyatlardan bıktık artık. Biz çalışıyoruz, siz daha iyi çalışın. Toptan gönderelim" dedi. Bir esnaf da zincir marketler nedeniyle küçük esnafın bitirildiğini belirtti.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile Destekleri Sigortası projesini anlatmak üzere gittiği Karabük ve Safranbolu'da vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Nazlıaka'ya CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Parti Meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

"BU FİYATLARDAN BIKTIK ARTIK"

Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş Nazlıaka'nın yanına gelerek, "Bu fiyatlardan bıktık artık. Biz çalışıyoruz, siz daha iyi çalışın. Bıktık artık, toptan gönderelim" dedi. Nazlıaka, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşlerinizi ileteceğim" karşılığını verdi.

"KÜÇÜK ESNAFI BİTİRDİLER"

Nazlıaka'nın girdiği bir dükkanın işletmecisi, zincir marketlerden yakındı. İşletmeci, "Acilen bir ticaret kanunu çıkması gerekiyor. Zincir marketler yasasını kartallerden kurtarmak istiyoruz. Bunlar beceremedi, siz becerin yoksa sektör bitiyor. Küçük esnafı bitirdiler" diye konuştu.

Pazarı da ziyaret eden Nazlıaka, tezgahının başında ürünlerini satan yaşlı bir kadının yanına gitti. Nazlıaka, yaşlı kadının ellerini tutarak "Bunlar utanılacak eller değil, öpülecek eller" dedi.

Karabüklü Vatandaş: Bu Fiyatlardan Bıktık Artık
Karabüklü Vatandaş: Bu Fiyatlardan Bıktık Artık
Karabüklü Vatandaş: Bu Fiyatlardan Bıktık Artık
Karabüklü Vatandaş: Bu Fiyatlardan Bıktık Artık

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Karabük, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabüklü Vatandaş: 'Bu Fiyatlardan Bıktık Artık' - Son Dakika


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