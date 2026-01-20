Karacabey'de kırsal Mahalleler için yeni imar hamlesi - Son Dakika
Karacabey'de kırsal Mahalleler için yeni imar hamlesi

20.01.2026 15:35  Güncelleme: 15:36
Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelerin geleceğini şekillendirmek için yeni imar planlarını tanıtmak ve halkın görüşlerini almak amacıyla toplantılar düzenliyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, teknik ekibi ile birlikte mahalleleri ziyaret ederek, yapılan planların detaylarını ve hedeflerini açıklıyor.

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelerin geleceğini şekillendirecek yeni imar planlarını yerinde anlatmak ve halkın görüşlerini almak amacıyla kapsamlı bir saha çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın teknik ekiplerle birlikte mahalle mahalle gerçekleştirdiği toplantılarda, planların kapsamı, yapılaşma şartları ve uygulama süreçleri şeffaf bir şekilde paylaşılırken, vatandaşların soruları da birebir cevaplandı. Katılımcı anlayışla yürütülen çalışmaların, kırsal mahallelerde planlı şehirleşme, altyapı imkanları ve hayat kalitesini artırması hedefleniyor.

Belediye teknik ve idari kadrosuyla birlikte kırsal mahallelere çıkarma yapan Başkan Karabatı, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarıyla süreci yerinde ele aldı. Karacabey Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için hazırlanan yeni imar planlarının, planlı, güvenli, anlaşılır ve sürdürülebilir bir yerleşim düzeni oluşturmayı hedeflediği belirtilirken, sürecin katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütüleceği vurgulandı. Toplantılarda, imar planlarının kapsamı, yapılaşma şartları, hak sahipliği, uygulama süreçleri ve izlenecek yol haritası teknik detaylarıyla mahalle sakinlerine aktarılıyor.

Başkan Karabatı, Karacabey genelinde yürütülen planlama çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

"64 kırsal mahallemizde planlama çalışması yapmak istiyoruz. İlk etapta 18 mahallemizde bu çalışmayı başlattık ve şu ana kadar 8 mahallemizde planlamayı tamamladık. Şimdi ise tamamlanan bu imar planlarını mahalle sakinlerimizle paylaşma aşamasındayız. Öncelikle şunu özellikle vurgulamak isterim; bu imar planları kesinlikle sizin yararınızadır. Hiçbir kaybınız söz konusu değildir. Aksine ticari ve sosyal anlamda kazanç sağlayacağınız bir süreçtir."

"Amaç daha etkin hizmet ve şehirleşme imkanları"

Yeni imar planlarının temel amacının mahallelere daha etkin hizmet götürmek olduğunu ifade eden Karabatı, doğalgaz, altyapı ve şehirleşme imkanlarını dikkat çekerek, şöyle devam etti;

"Bizim derdimiz, yeni imar planları sayesinde sizlere daha fazla ve daha nitelikli hizmet sunabilmek. Doğalgazdan altyapıya, şehirleşmeden sosyal donatılara kadar tüm imkanlardan sizlerin de yararlanmasını istiyoruz. Bunun için mahallelerimizin derlenip toparlanması gerekiyor. Bu süreçte hukuka aykırı hiçbir durum söz konusu değildir."

"Küçük siyasi hesaplarla yapılan söylemlere inanmayın"

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bazı siyasi zihniyetler tarafından yapılan spekülatif söylemlere de değinen Başkan Karabatı, planların kesinlikle ranta yönelik olmadığının altını çizerek, "Küçük siyasi hesaplarla yapılan söylemlere itibar etmeyin. Bu siyasi zihniyet bilmeden, araştırmadan sözde eleştiri yapıyor. Bu planlar kesinlikle ranta kurban edilmeyecek. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayız, size zarar verecek bir çalışmanın içinde de asla olmayız. Biz burada sizlerle fikir alışverişinde bulunmak, kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için bulunuyoruz. Belediyemizin kapıları her zaman açık; Etüt ve Proje Müdürlüğümüze gelerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Her şey açık, net ve şeffaftır. Bu çalışmayı geleceğe atılmış en güzel adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni imar planlarıyla ilgili kırsal mahalle buluşmaları belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek. Program kapsamında; 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 19.00'da Yarış Mahallesi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Kedikaya Mahallesi, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Dağkadı Mahallesi ziyaret edilerek ilk etap köy toplantıları tamamlanacak.

Toplantılar yalnızca imar planlarıyla sınırlı kalmıyor. Başkan Karabatı ve ilgili müdürler; kırsal mahallelerin altyapı, üstyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi, temizlik, sosyal hizmetler, park ve yeşil alanlar gibi pek çok konuda yaşadığı sorunları, talepleri ve beklentileri de dinliyor. İletilen konular yerinde değerlendirilerek çözüm için atılacak adımlar planlanıyor. - BURSA

