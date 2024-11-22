Karacabey Belediyesi'nden Eğitime Destek - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi'nden Eğitime Destek

Karacabey Belediyesi\'nden Eğitime Destek

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde eğitime olan desteğini her alanda sürdürüyor.

22.11.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
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Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde eğitime olan desteğini her alanda sürdürüyor. İlçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin spor derslerinde kullanabilmeleri amacıyla çeşitli antrenman malzemeleri ve branşlara özel toplar okullara teslim ediliyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Öğrencilerin eğitimini her alanda sağlamak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Karacabey Belediyesi gerçekleştirdiği yeni çalışma ile ilçe genelindeki merkez ve kırsal okulların tamamında derslerde kullanılması için çeşitli spor malzemelerinin dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı da önceki gün Karacabey Ortaokulu'nda malzemelerin dağıtımına katıldı. Başkan Karabatı, okulda öğrenci ve öğretmenlerle de sohbet etti. Öğrencilerin davetini kırmayan Başkan Karabatı, antrenmana da katılarak öğrencilerin spor dersine bizzat katıldı. Başkan Karabatı çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak, onları sağlıklı bir geleceğe taşımak adına bu tür projelere devam edeceğiz. Spor, birlik ve beraberliği pekiştirirken, sağlıklı bireyler yetiştirmemizi sağlayacak en önemli araçlardan biridir. Bu nedenle tüm okullarımıza bu malzemeleri sunarak, gençlerimizin geleceği için katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Atık Azaltım Haftası'nda öğrencilere farkındalık etkinliği

Karacabey Belediyesi Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında "Geleceğe Bir Bardak Uzat, Atıkları Azalt" sloganıyla Murat Hüdavendigar İlkokulu, Muhsin Özdemir Ortaokulu, Şehit Yüzbaşı Atilla Acarca Ortaokulu ve Uluabatlı Hasan İlkokulu'nda farkındalık çalışmalarına da destek verdiklerini belirtti. İlçede eğitim veren 4 okulda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılırken etkinlik sonrası çorba dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda öğrenciler kendi getirdikleri cam bardaklarla etkinliğe katılarak sıfır atık bilincini destekleyerek atık azaltımına dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi'nden Eğitime Destek - Son Dakika

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