Karacabey Belediyesi\'nden oruç tutanlara uzman desteği

Karacabey Belediyesi, Ramazan ayında da vatandaşlara yönelik ücretsiz sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Özge Gündoğan tarafından kişiye özel hazırlanan programlarla vatandaşlara bilimsel ve düzenli takip imkanı sunulurken, Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Ramazan ayında vatandaşlarımızın sağlıklı, dengeli ve bilinçli beslenmesi büyük önem taşıyor. Toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleriyle hizmetin önemine dikkat çekti.

Karacabey Belediyesi, Ramazan ayında da vatandaşlara yönelik sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetini sürdürüyor. Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Özge Gündoğan tarafından ücretsiz olarak sunulan beslenme ve diyet danışmanlığı kapsamında, Ramazan ayına özel sağlıklı beslenme önerileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediye hizmet masalarına başvuru yapan vatandaşlar için randevu oluşturulurken, danışanlar düzenli aralıklarla kontrol seanslarına alınıyor. Süreç kapsamında vücut analiz cihazı ile ölçümler yapılıyor, son 6 ay içerisinde gerçekleştirilen kan tahlili sonuçları inceleniyor ve besin tüketim kayıtları ile anamnez bilgileri değerlendiriliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda kişiye özel beslenme programları hazırlanarak danışanlara sunuluyor.

Ramazan'da dengeli ve planlı beslenme vurgusu

Diyetisyen Özge Gündoğan, Ramazan ayında değişen öğün düzeninin metabolizma ve sindirim sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, bu dönemin sağlıklı geçirilebilmesi için dengeli, planlı ve bilinçli beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini belirten Gündoğan, gece yemek yiyip yatma alışkanlığından kaçınılması gerektiğini ifade etti. Gündoğan, düzenli bir sahur öğününün kan şekeri dengesini koruduğunu ve metabolizmayı desteklediğini kaydetti.

Sahurda hafif ve dengeli bir kahvaltı tercih edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Özge Gündoğan; kızartmalar, yağlı yiyecekler, aşırı tuzlu ve baharatlı besinlerden uzak durulmasının gün içinde susuzluk ve mide sorunlarını önleyeceğini söyledi. Yetersiz protein alımının kas kaybına ve metabolizma hızında düşüşe yol açabileceğini hatırlatan Gündoğan, yumurta, az tuzlu peynir, yoğurt, ayran ve süt gibi kaliteli protein kaynaklarının sofralarda yer alması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca kabızlık riskini azaltmak için lifli besinlerin önemine değinen Gündoğan, sahurda söğüş sebzeler ile elma ve muz gibi mideyi rahatsız etmeyecek meyvelerin tercih edilebileceğini belirtti. Gündoğan, "Sahurdan hemen sonra uyumamak, en az 30-60 dakika beklemek de mide şikayetlerini azaltan önemli bir alışkanlık olarak öne çıkıyor" uyarısını yaptı.

İftarda kontrollü tüketim önerisi

Uzun süreli açlık sonrası hızlı yemek yeme eğiliminin sindirim sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Diyetisyen Gündoğan, orucun su ile açılmasını, ardından çorba ve salata ile başlanmasını önerdi. Gündoğan, çorba sonrasında 10-15 dakikalık bir ara verilmesinin tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasına yardımcı olduğunu ve aşırı yeme riskini azalttığını belirterek, ana yemekte porsiyon kontrolünün sağlanması ve ağır, yağlı yemeklerden kaçınılması gerektiğini de vurguladı.

Tatlı ve ara öğün dengesi

İftardan 1-2 saat sonra küçük bir meyve içeren ara öğün yapılmasının kan şekeri dengesine katkı sağlayacağını ifade eden Gündoğan, Ramazan ayında artan tatlı tüketimine karşı da uyarılarda bulundu. Tatlı tüketiminin haftada 2-3 kez ile sınırlandırılması gerektiğini belirten Gündoğan, sütlü veya meyveli hafif tatlıların tercih edilmesini ve yatış saatine yakın tüketimden kaçınılmasını önerdi.

Günlük en az 2-2,5 litre su

Ramazan döneminde su tüketiminin azalmasının halsizlik ve sindirim problemlerine yol açabileceğini kaydeden Özge Gündoğan, günlük en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Gündoğan, suyun büyük bölümünün iftar ile uyku arasında, kalan kısmının ise sahur ile imsak arasında tüketilmesinin hedefe ulaşmayı kolaylaştıracağını belirtti.

Hafif ve düzenli egzersiz

Ramazan ayında hareketsizliğin kilo artışı ve sindirim problemlerine neden olabileceğini ifade eden Gündoğan, hafif ve düzenli fiziksel aktivite önerdi. Egzersizlerin sabah erken saatlerde, iftardan 30-60 dakika önce ya da iftardan 1-1,5 saat sonra yapılabileceğini belirten Gündoğan, yemekten hemen sonra spor yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Başkan Karabatı: "Halk sağlığı önceliğimiz"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, halk sağlığını önceleyen çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayında vatandaşlarımızın sağlıklı, dengeli ve bilinçli beslenmesi büyük önem taşıyor. Uzun süreli açlık ve değişen öğün düzeni nedeniyle bu dönemde doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması, hem mevcut sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hem de yaşam kalitesinin korunması açısından kritik bir rol üstleniyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde sunduğumuz ücretsiz diyet ve beslenme danışmanlığı hizmetiyle; hem koruyucu hem de önleyici sağlık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, hemşehrilerimize bilimsel veriler ışığında bireysel destek sağlıyoruz. Karacabey Belediyesi olarak yalnızca bugün için değil, uzun vadede toplum sağlığını güçlendirecek projeler üretmeye, farkındalık çalışmalarımızı artırmaya ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." - BURSA