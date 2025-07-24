Karacabey Belediyesi'nden Playerların Yüzünü Güldüren Oyuncak Kampanyası

Evlerde atıl durumda bekleyen ama kullanılabilir durumdaki oyuncaklar, Karacabey Belediyesi'nin başlattığı kampanyayla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Hem dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hem de çocuklar arasında paylaşma ve empati duygusunu geliştirmeyi amaçlayan kampanya, 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Oyuncaklarını bağışlamak isteyen vatandaşlar, Esentepe Mahallesi'ndeki Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'ne (Aşevi) başvurabilecek. Başkan Fatih Karabatı, duyarlı vatandaşları bu gönül köprüsüne destek vermeye davet etti.

Karacabey Belediyesi, sosyal dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirecek anlamlı bir kampanyaya daha imza atıyor. "Sen ver, o gülsün; oyuncak kardeşliği başlasın" sloganıyla başlatılan projede, evlerde atıl durumda bulunan ama kullanılabilir nitelikteki oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturulacak.

Projeyle, bir yandan kullanılmayan oyuncakların yeniden değerlendirilmesi sağlanırken, diğer yandan ekonomik nedenlerle oyuncak alamayan çocukların yüzü güldürülecek. 15 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, destek vermek isteyen vatandaşlar ellerindeki oyuncakları Esentepe Mahallesi'nde bulunan Karacabey Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'ne (Aşevi) teslim edebilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler için 0 530 610 16 91 numaralı telefon hattı da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada tüm anne babalara ve Karacabey halkına çağrıda bulundu. Karabatı, "Her çocuk oyuncağıyla mutlu olur. Ancak ne yazık ki bazı kardeşlerimizin bu imkanlara ulaşması mümkün olmuyor. Biz de bu proje ile hem dayanışma kültürünü artırmak hem de kullanılabilir durumdaki oyuncakların gerçek birer hediyeye dönüşmesini istedik. Oyuncağını ver, sende bir kardeşini sevindir. Hep birlikte çocukların yüreğine dokunalım" dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, bu proje ile yalnızca çocuklara oyuncak ulaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda çocuklar arasında empati, paylaşma ve kardeşlik bilincini de aşılamayı hedefliyor. Kampanyaya bireysel desteklerin yanı sıra, okullar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü grupların da katkı sunması bekleniyor. - BURSA