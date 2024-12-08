Karacabey Belediyesi'nden Yeniköy'de Yeni Yol Projesi - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi'nden Yeniköy'de Yeni Yol Projesi

Karacabey Belediyesi\'nden Yeniköy\'de Yeni Yol Projesi

Karacabey Belediyesi, yaz aylarında sıkça yaşanan trafik sorununu çözmek için Yeniköy'de yeni bir yol projesine başladı. Malkara ve Kurşunlu güzergahındaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak olan yol, önümüzdeki yaz hizmete girecek.

08.12.2024 08:54  Güncelleme: 08:59
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Karacabey Belediyesi, tatil beldesi Yeniköy'de özellikle yaz aylarında yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırıyor. Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından çalışmalarda sona gelinen yeni yol, Malkara ve Kurşunlu güzergahındaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak.

Bursa Karacabey'in yazlık tatil bölgesi Yeniköy'de oluşan trafik sorunu son yıllarda tatilcilerin en çok şikayet ettiği konular arasında yer alırken, Karacabey Belediyesi'de çözüm üretmek için kolları sıvadı. Malkara ve Kurşunlu'ya gitmek isteyen yazlıkçıların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle oluşan trafik sorununu ortadan kaldırmak için 2 ay önce ilk kazmayı vuran Karacabey Belediyesi, trafik meselesini bu yaz halletmiş olacak.

Turizmle ilgili öncelikli acil projelere odaklandıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Yeniköy bölgesinde trafikte keşmekeş vardı. Seçildikten sonra bir yaz geçirdik ve oradaki sorunu çözmek için adım attık. Nüfusun yaz döneminde 50 bini geçtiği bir tatil beldesi Yeniköy. Bizler de bu trafik sorununu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye yaptığımız çalışmalarda bir alternatif yol güzergahı bulduk. Yapılan anlaşmalar ile birlikte şu anda altyapısını bitirdiğimiz çevre yolunu önümüzdeki ilkbaharda üstyapısını tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız" dedi.

Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir alan düzenlendiğini ifade eden Karabatı, "Yaklaşık 5 metre genişliğinde 1,5 kilometre uzunluğunda bir yol olacak. Tek yön yol Yeniköy girişi, dönüşü ise Malkara'dan olacak. Gidiş ve geliş tek yön olacak. Yeniköy'ün eksikliklerin tespit ettik. Burada tekrar karavan kamp alanı ve sonrasında ise otopark alanı oluşturuyoruz. Bunlar ise önümüzdeki yaza büyük bir ihtimalle olumlu bir şekilde orada gerçekleştireceğimiz düşünüyoruz. Yeniköy'ü yepyeni bir yüzüyle turizmcileri karışlayacak" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi'nden Yeniköy'de Yeni Yol Projesi - Son Dakika

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