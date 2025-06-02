Karacabey Belediyesi\'nden Yeniköy Piknik Alanı\'na LED Aydınlatma

Karacabey Belediyesi, yaz sezonu öncesi Yeniköy Piknik Alanı'nı kendi üretimi LED aydınlatmalarla donatarak akşamları da halkın kullanımına açtı.

Karacabey Belediyesi, yaz sezonu öncesinde turizm bölgelerinde gerçekleştirdiği hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçenin gözde dinlenme ve piknik alanlarından biri olan Yeniköy Piknik Alanı, belediyenin kendi üretimi olan aydınlatma sistemleriyle donatılarak akşam saatlerinde de vatandaşların kullanımına açıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda piknik alanı ile otopark bölgesi modern LED aydınlatmalarla ışıklandırıldı. Böylece bölge, yalnızca gündüz değil, akşam saatlerinde de güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet verecek hale getirildi.

Piknik alanında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. Alandaki piknik masaları, tuvaletler ve diğer sosyal donatılar da bakım ve onarımdan geçirilerek yenilenmeye başladı. Belediye yetkilileri, Kurban Bayramı öncesinde tüm eksiklerin giderilerek bölgenin tam kapasiteyle hizmete açılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, geçtiğimiz akşam Yeniköy'e gerçekleştirdiği ziyaretle çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Karabatı'ya bu incelemeleri sırasında Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Ali Orman, Bayramdere Mahalle Muhtarı Muzaffer Melen ve ilgili belediye personeli eşlik etti. İnceleme sırasında ekiplerden bilgi alan Başkan Karabatı, turizm sezonunun sorunsuz başlaması ve tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlanması için çalışmalara hız verilmesi talimatını verdi.

Yaptığı açıklamada Yeniköy'ün Karacabey için taşıdığı öneme dikkat çeken Karabatı, "Yeniköy, Karacabey'in en değerli turizm alanlarından biri. Doğal güzellikleri, temiz kumsalı ve deniziyle her yıl binlerce misafiri ağırlıyor. Bizler de bu bölgenin her yönüyle eksiksiz hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızın yaz boyunca güvenli, temiz ve konforlu bir ortamda vakit geçirmesi en büyük önceliğimiz" dedi.

Yeniköy sahilinde bu yıl yapılan en dikkat çekici çalışmalardan biri de Belediye tarafından yerli üretimle gerçekleştirilen LED aydınlatma sistemlerinin kullanılması oldu. Karabatı, bu çalışmanın hem estetik hem ekonomik açıdan kazanç sağladığını belirterek, "Kendi üretimimiz olan aydınlatmalarla Yeniköy'ü ışıklandırdık. Bu sayede geceleri sahil hattı daha güvenli ve kullanılabilir hale gelirken, enerji maliyetlerinde de ciddi tasarruf elde ettik. Aynı zamanda sahilin cazibesi sadece gündüz değil, gece de devam ediyor. Vatandaşlarımız artık gün batımından sonra da sahil boyunca keyifle vakit geçirebilecek" diye ifade etti.

Yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür eden Başkan Karabatı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

"Belediyemizin ilgili birimleri büyük bir özveriyle çalışarak sahil bölgemizi yaza hazırladı. Sahada görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karacabey'i hem doğasıyla hem turizmiyle büyüyen ve gelişen bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek."

Yeniköy Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen ışıklandırma ve bakım çalışmaları, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Akşam saatlerinde de güvenli ve aydınlık bir ortamda vakit geçirebilmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, belediyenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Fatih Karabatı'ya teşekkür etti.

Karacabey Belediyesi sadece yaz aylarında değil, dört mevsim yaşanabilir bir kent vizyonuyla altyapıdan turizme kadar birçok alanda sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edecek. - BURSA