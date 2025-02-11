Karacabey Belediyesi, Şubat ayında sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçeyi renklendiriyor - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi, Şubat ayında sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçeyi renklendiriyor

Karacabey Belediyesi, Şubat ayında sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçeyi renklendiriyor

Karacabey Belediyesi, Şubat ayını dolu dolu etkinliklerle geçirerek ilçe halkının sağlıklı, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yaşamalarını hedefliyor. Etkinlikler arasında sağlık seminerleri, sanat atölyeleri ve futsal turnuvası yer alıyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.

11.02.2025 15:27  Güncelleme: 15:30
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Karacabey Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Şubat ayıyla birlikte ilçe halkının ilgisini çekecek yeni etkinliklerle ilçenin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Karacabey Belediyesi, bu sayede her kesimden insanın sağlıklı, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini hedefliyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşları bir araya getiren ve birlikte vakit geçirmelerini sağlayan etkinliklerin artarak devam edeceği bildirildi.

Karacabey Belediyesi, Şubat ayını dolu dolu etkinliklerle geçirerek ilçeye sosyal ve kültürel anlamda büyük bir katkı sağlıyor. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikler; sağlık, sanat, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda zengin içerikler sunuyor.

İlk olarak, 5 Şubat 2025 tarihinde Dünya Kanser Günü'nde düzenlenen seminerde, ONKODAY Derneği işbirliğinde "Erken teşhis hayat kurtarır, farkında ol geç kalma" mottosuyla önemli bilgiler paylaşıldı. Seminerde, uzman isimler kanserle ilgili kritik bilgiler vererek katılımcıları bilinçlendirdi. 9 Şubat Pazar günü de Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Led Şişe Boyama Atölyesi etkinliğine katılanlar, el emeğiyle ışıl ışıl tasarımlar ortaya çıkardı. 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliğinde, Belediye Kültür İşleri Müdürü Erhan Doğan'ın moderatörlüğünde Karacabeyli yazar ve sanatçılar; Sema Erdem, Süreyya Şişmanlar Aydınhan, Hayrettin Yazıcı, Galip Duman, Dilek Kobal Özyurt ve Güray Kırlı ile öykülerin büyülü dünyasına yolculuk yapılacak. Dünya Öykü Günü programı Ergün Koç Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak.

Sportif etkinlikler de unutulmadı. Karacabey Belediyesi, Kurumlar Arası Futsal Turnuvası düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar arasında dostluğu pekiştirmeyi hedefliyor. Turnuva için son başvuru tarihi 14 Şubat olarak duyuruldu. Karacabey Belediyesi ve Asey Organizasyon işbirliğiyle 15 Şubat'ta Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Deney Atölyesi, katılımcılara bilimle dolu bir gün yaşatacak. Deney organizasyonu her yaştan katılımcıya hitap eden, eğlenceli ve eğitici şovları ile bilim dünyasına güzel bir yolculuğa çıkaracak.

Karacabey Belediyesi, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrenci ve velilerine yönelik "Kariyer ve Başarı Hedefleriniz İçin Şimdi Değilse Ne Zaman?" konulu bir etkinlik düzenleyecek. 21 Şubat'ta Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu programda, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek ve Profesyonel Koç-Eğitim Uzmanı Murat Morkoç, başarıya giden yolda atılması gereken doğru adımları paylaşacak.

24-29 Şubat tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Planetarium Uzay Gözlem Çadırı ile çocuklar, uzayı keşfederken eğlenecekler.

Yanı sıra Ocak ayında başlatılan Ücretsiz Matematik Soru Çözüm Atölyesi ise devam ediyor. Eğitimler, hafta içi 15.00-19.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında veriliyor. Katılmak isteyen öğrenciler için kayıtlar devam ediyor.

Etkinliklere katılmak isteyenler, belediyenin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçeye her anlamda değer katmak istediklerini vurgulayarak, etkinliklere katılan herkesin memnuniyetle ayrıldığını ve bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi, Şubat ayında sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçeyi renklendiriyor - Son Dakika

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