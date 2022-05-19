Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı

19.05.2022 11:21
Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı

Karacabey Belediyesi ekipleri, çarşamba günü akşam saatlerine doğru çıkan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle ilçe genelinde yaşanan aksaklıklara karşı yoğun mesai harcadı.

Karacabey Belediyesi ekipleri, çarşamba günü akşam saatlerine doğru çıkan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle ilçe genelinde yaşanan aksaklıklara karşı yoğun mesai harcadı. Binalardan düşen parçalar, ağaç devrilmeleri gibi durumlara anında müdahale eden ekipler, muhtemel yaralanmaların da önüne geçti.

Karacabey Belediyesi ekipleri ilçe genelinde teyakkuza geçerken,binalardan düşen parçalar, ağaç devrilmeleri gibi durumlara anında müdahale eden ekipler, muhtemel yaralanmaların da önüne geçti. Özellikle akşam saatlerine doğru hızlanan rüzgarla birlikte etkili olan yağmur, ilçe merkezindeki 14 Eylül Ortaokulu bahçesindeki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin önlem alması ile olumsuz bir durum yaşanmazken, devrilen ağaç Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.

Bursa Caddesi üzerinde bazı apartmanların çatılarından düşen malzemeler için araç ve yayalara karşı zabıta ve polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yere düşen parçalar da yine ekipler tarafındankaldırıldı.

Geceyi güvenli şekilde geçirdiler

Kırsal mahallelerden olan Doğla'da ise mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar rüzgardan ve yağıştan zarar görünce,vatandaşlarmağdur olmamaları için düğün salonuna taşındı. Burada Karacabey Belediyesi Aşevi ekipleri mağdur olan ve aralarında küçük çocuklarında bulunduğu vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Geceyi burada güvenle geçiren mevsimlik işçilerden çadırda kalanlar da yine belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilerek ihtiyaçları giderildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada,"Meteorolojiden aldığımız uyarılar neticesinde saha ekiplerimiz olumsuz durumlara karşı gece boyu teyakkuza halindeydi. Bunun yanında, kırsal mahallelerimizdeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bazılarırüzgar ve fırtınadan zarar görünce, aşevi ekiplerimiz bölgeye giderek vatandaşlarımızı düğün salonuna alıp, geceyi burada geçirmelerini sağladı. Aynı zamanda bizler de bu konuda sıkıntı yaşanmaması için hem Doğla'da kaymakamlık ile hem de diğer kırsal mahalle muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeydik. Çok şükür, daha büyük bir badire olmadan bu süreci atlattık" dedi. - BURSA

Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı
Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı
Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı
Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı
Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı

YORUMLAR
500
Kadıköy'de fırtınada gövdesi kırılarak binaya yaslanan ağaç kaldırıldı Kadıköy'de fırtınada gövdesi kırılarak binaya yaslanan ağaç kaldırıldı Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı Meteorolojiden güney Ege için fırtına uyarısı Meteorolojiden güney Ege için fırtına uyarısı
Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Fırtına, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
13:59 Rusya, Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntülerini paylaştı
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
13:52 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız
13:46 İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:16:55. #1.13#
SON DAKİKA: Karacabey'de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement