Karacabey'de Elektrik Trafosunda Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacabey'de Elektrik Trafosunda Patlama

Karacabey\'de Elektrik Trafosunda Patlama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki elektrik trafosunda patlama sonrası yangın çıktı, panik yaşandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Olay, Karacabey ilçesi Heykel Cumhuriyet Meydanı Sevgi Yolu girişinde, Halk Eğitim Merkezi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, trafodan yükselen dumanları görünce panik yaşayarak itfaiye ve UEDAŞ ekiplerine haber verdi. Ara ara meydana gelen patlamalar herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, kısa süreliğine giden elektrik arızası da giderildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmazken, vatandaşlar patlamanın sıcak havalarda klima ve cihazların çok yüklenmesiyle meydana geldiğini iddia etti.

Kaynak: İHA

Karacabey, İtfaiye, Yerel, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey'de Elektrik Trafosunda Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı
8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber 8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber
Karabük’te ayağını dışarı çıkararak seyreden sürücü kamerada Karabük'te ayağını dışarı çıkararak seyreden sürücü kamerada
İsmail Kartal’ın “Yönetim transferleri için çalışıyor“ dediği isimler belli oldu İsmail Kartal'ın "Yönetim transferleri için çalışıyor" dediği isimler belli oldu
Türkiye’yi terk eden Hüseyin Göçek bakın nerede ortaya çıktı Türkiye'yi terk eden Hüseyin Göçek bakın nerede ortaya çıktı
Elektrik direğinde erkek cesedi bulundu Elektrik direğinde erkek cesedi bulundu

17:52
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
15:39
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 19:39:35. #7.13#
SON DAKİKA: Karacabey'de Elektrik Trafosunda Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement