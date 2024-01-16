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Karacabey'de Yeni İtfaiye Tesisi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Karacabey'de Yeni İtfaiye Tesisi Hizmete Açıldı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe itfaiyesinin yeni hizmet tesisini ziyaret etti. Modern ve pratik şartlarda acil durumlara müdahale imkanı sağlayan tesis, Karacabey'deki önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Başkan Özkan, itfaiye çalışanlarıyla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni itfaiye tesisinde eğitim salonu, lokal, spor salonu ve 5 araçlık kapalı garaj bulunmaktadır. Toplamda 5 kurtarma aracıyla her an müdahaleye hazır olan tesis, acil durumlarda en kısa sürede müdahale edebilmek adına stratejik bir konumda yer almaktadır.

Karacabey\'de Yeni İtfaiye Tesisi Hizmete Açıldı
16.01.2024 - 14:35,
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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni hizmet tesisinde faaliyete geçen ilçe itfaiyesini ziyaret etti. Daha modern ve pratik şartlarda acil durumlara müdahale etme imkanı sağlanan tesisin Karacabey'de önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Özkan, itfaiye çalışanları ile sohbet ederek çalışmalar hakkında ilgi aldı.

Yeni itfaiye tesisinin 3 bin metrekare bahçe alanı üzerinde 900 metrekare kapalı alandan oluştuğunu belirten Başkan Özkan, tesiste birimlerin haricinde eğitim salonu, lokal ve spor salonunu yanı sıra 5 araçlık kapalı garajla birlikte 2 arazöz, 1 kurtarma, 1 merdivenli, 1 tanker olmak üzere toplam 5 kurtarma aracının da her an müdahaleye hazır bulunduğu söyledi.

Yeniköy/Boğaz yolu üzerinde inşaatı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan itfaiye binası, acil durumlarda müdahaleye artık buradan çıkıyor. Başkan Özkan, bu yeni hizmet binasının acil müdahalelerde daha pratik olabilmek adına her bölgeye en kısa sürede ulaşabilecek şekilde konumlandırıldığının altını çizdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan gerçekleştirdiği ziyarette, "Yeni itfaiye noktası faaliyete geçince, dün itibariyle eski binanın yıkımını da gerçekleştirdik. Yeni bir itfaiye merkezinin Karacabey'imize kazandırılması için uzun süreden beri görüşmeler yapıyorduk. Yeni bina Yeniköy/Boğaz yolunda, Karaca Park'ın yakınında ve AFAD'ın yanında bulunuyor. Bildiğiniz gibi 27 şehirde AFAD binaları var. Bunlardan biri de Karacabey'imizde bulunuyor. Herhangi bir felaket, afet anında bölgelere çeşitli malzemelerin gönderilmesi açısından önemli bir hizmet. Şu anda da içinde bulunduğumuz itfaiye binamız ulaşım açısından çok güzel bir lokasyonda, her bölgeye en kısa sürede ulaşabilecek şekilde konumlandırılmıştır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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