Karacabey'de Yenilenen Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karacabey'de Yenilenen Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

Karacabey\'de Yenilenen Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı
02.07.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı'nda yer alan açık yüzme havuzunu kapsamlı tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete sundu. Modern tesis, yaz aylarında vatandaşlara serinleme ve spor yapma imkanı sunarak sosyal yaşamın merkezi haline geliyor.

Uzun bir süredir kapalı kalan Karacabey Belediyesi'ne ait açık yüzme havuzu, yapılan kapsamlı tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi.

Atatürk Kültür Parkı'nda konumlanan tesis, modern görünümü ve güvenli yapısıyla vatandaşların yaz aylarında hem serinleyip hem de spor yapabileceği önemli bir yaşam alanı haline geldi. Kadın ve erkelere özel günler, uygun abonelik seçenekleri ve geniş hizmet saatleriyle dikkat çeken havuz, ilçedeki sosyal yaşamın cazibe merkezlerinden biri olmaya aday. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bu tesis yalnızca bir yüzme havuzu değil; sağlıklı yaşamın ve sosyal kaynaşmanın adresidir" diyerek hizmetin önemini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamına ve spor altyapısına önemli katkı sağlayan bir tesisi daha yeniden hizmete sundu. Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan ve uzun süredir atıl durumda bulunan açık yüzme havuzu, Karacabey Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı tadilat ve bakım çalışmalarının ardından yepyeni yüzüyle vatandaşların kullanımına açıldı.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Belediye ekipleri, havuzda iç ve dış cephe boyamaları başta olmak üzere, hijyen ve güvenlik açısından tüm teknik kontrolleri titizlikle tamamladı. Yürütülen bu kapsamlı yenileme çalışmaları sonrasında havuz, modern bir görünümle yeniden Karacabey halkının hizmetine sunuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları Bora Akın ve İlyas Aksoy, birim müdürleri, belediye personeli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, önemli mesajlar verdi.

Başkan Karabatı, konuşmasında şunları söyledi;

"Bu tesis, yalnızca bir yüzme havuzu değil; aynı zamanda sağlıklı yaşamın, sosyal kaynaşmanın ve özellikle gençlerimizin güvenli ortamlarda spor yapabilmesinin bir adresidir. Karacabey'imizde her vatandaşımızın bu imkanlardan faydalanmasını arzuluyoruz. Çocuklarımızın yüzme öğrenmesi, gençlerimizin sporla iç içe olması ve vatandaşlarımızın yazın keyifli vakit geçirmesi için bu havuzu yeniden canlandırmak bizler için bir görevdi. Bu görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bu anı sabırla bekleyen kıymetli halkımıza teşekkür ediyorum."

Atatürk Kültür Parkı'nın cazibesi artıyor

Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın göreve gelmesi sonrası yenilenen açık yüzme havuzunun hizmete girmesi, Kent Kafe'nin açılması, park-bahçe düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmalarıyla birlikte Atatürk Kültür Parkı yaz aylarında Karacabeylilerin vazgeçilmez mekanlarından biri haline geldi. Özellikle çocuklar, gençler ve aileler için keyifli vakit geçirme alanı sunan park, yeni yüzme havuzuyla birlikte çok daha cazip bir sosyal yaşam merkezi olma yolunda ilerliyor.

Havuzun kullanım gün ve saatleri açıklandı

Belediyeden yapılan açıklamada, yüzme havuzu kullanım programı ve ücretlendirme bilgileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre;

"Pazartesi günleri havuzun genel bakım günü olup, hizmet verilmeyecek. Salı günleri havuz sadece kadınlara açık olacak. Çarşamba günleri havuz yalnızca erkeklerin kullanımına açık olacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise tüm vatandaşlar havuzdan yararlanabilecek. Ayrıca havuzun kullanım saatleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında olacak.

Yüzme havuzu için ücretlendirmede günlük giriş 300 TL olarak belirlendi. Yanı sıra 12-18 yaş arası aylık abonelik için 1.000 TL, 18 yaş ve üstü aylık abonelik ise vatandaşlardan 2.000 TL alınacak. Abone olan ebeveynlerin 12 yaş altı çocukları havuzdan ücretsiz yararlanabilecek.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Karacabey Belediyesi'nin 0 530 938 66 05 numaralı hattını arayabilecekleri bildirildi."

Öte yandan Karacabey Belediyesi, yaz aylarında vatandaşlara serinleme ve spor yapma imkanı sunarken, sosyal yaşamı canlandırmaya yönelik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Açık yüzme havuzu ile birlikte Atatürk Kültür Parkı, artık sadece bir park değil; şehrin kalbinde yer alan bir yaşam alanı haline dönüşüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey'de Yenilenen Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’da kan donduran keşif 383 ceset bulundu Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ümit Özdağ’dan CHP’lileri kızdıracak Saraçhane kararı Ümit Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak Saraçhane kararı
Defne Samyeli’den doğum günü partisinde cesur tercih Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa’yı renklerine bağladı RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
Aile hekimleri için “6 ay muayeneye gelmeyen hasta“ kuralı değişiyor Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

11:44
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
11:19
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
17:07
Ahmet Ercan’dan Bursa’daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
16:50
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
16:40
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
16:38
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:29
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
16:20
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
16:19
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 12:33:22. #7.11#
SON DAKİKA: Karacabey'de Yenilenen Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.