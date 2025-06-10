Karacabey\'in çehresi değişiyor

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek; ulaşım, çevre düzenlemesi, sosyal yaşam ve gençlik projeleriyle Karacabey'in kronik sorunlarına kalıcı çözümler getireceklerini söyledi. "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karacabey için gövdemizi taşın altına koyduk" diyen Karabatı, Karacabey'in Türkiye Yüzyılı vizyonunda önemli bir yer alacağını vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirilen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. 7'den 70'e her yaştan Karacabeyliyi belediye makamında ağırlayan Başkan Karabatı, hem bayramlaştı hem de geleceğe yönelik projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bayram boyunca halkla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Karabatı, Karacabeylilere hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu ifade etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Karabatı, bayramlaşma programı boyunca yoğun ilgi gördü. İlçenin ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini söyleyen Karabatı, bu doğrultuda kapsamlı bir hizmet planı oluşturduklarını vurguladı.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Başkan Karabatı, Karacabey'in gelişimi ve kalkınması için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, ilçemizin her mahallesine eşit hizmet götürmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Gerek altyapı gerek üstyapı çalışmalarında, gerekse sosyal projelerde Karacabey'e değer katacak birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyor, ilçemizin geleceği için tüm enerjimizi ortaya koyuyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sorunlar çözüme kavuşacak"

Yakın zamanda hayata geçirilecek proje ve yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Karabatı, Karacabey'in çehresini değiştirecek adımların atılacağını söyledi. Öncelikli olarak ulaşım, çevre düzenlemesi, sosyal yaşam alanları ve gençlik projelerine odaklanacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli hale geldiğini dile getiren Karabatı, Karacabey'in tüm sorunlarının çözümü için Ankara ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Karabatı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Karacabey için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz projelerle ilçemizin tüm kronik sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz. Karacabey, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir parçası olacak."

Öte yandan bayramlaşma programı, Başkan Karabatı'nın vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirmesi ve bayram dileklerini iletmesinin ardından sona erdi. - BURSA