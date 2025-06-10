Karacabey'in çehresi değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karacabey'in çehresi değişiyor

Karacabey\'in çehresi değişiyor
10.06.2025 15:15  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek; ulaşım, çevre düzenlemesi, sosyal yaşam ve gençlik projeleriyle Karacabey'in kronik sorunlarına kalıcı çözümler getireceklerini söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek; ulaşım, çevre düzenlemesi, sosyal yaşam ve gençlik projeleriyle Karacabey'in kronik sorunlarına kalıcı çözümler getireceklerini söyledi. "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karacabey için gövdemizi taşın altına koyduk" diyen Karabatı, Karacabey'in Türkiye Yüzyılı vizyonunda önemli bir yer alacağını vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirilen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. 7'den 70'e her yaştan Karacabeyliyi belediye makamında ağırlayan Başkan Karabatı, hem bayramlaştı hem de geleceğe yönelik projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bayram boyunca halkla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Karabatı, Karacabeylilere hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu ifade etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Karabatı, bayramlaşma programı boyunca yoğun ilgi gördü. İlçenin ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini söyleyen Karabatı, bu doğrultuda kapsamlı bir hizmet planı oluşturduklarını vurguladı.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Başkan Karabatı, Karacabey'in gelişimi ve kalkınması için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, ilçemizin her mahallesine eşit hizmet götürmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Gerek altyapı gerek üstyapı çalışmalarında, gerekse sosyal projelerde Karacabey'e değer katacak birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyor, ilçemizin geleceği için tüm enerjimizi ortaya koyuyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sorunlar çözüme kavuşacak"

Yakın zamanda hayata geçirilecek proje ve yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Karabatı, Karacabey'in çehresini değiştirecek adımların atılacağını söyledi. Öncelikli olarak ulaşım, çevre düzenlemesi, sosyal yaşam alanları ve gençlik projelerine odaklanacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli hale geldiğini dile getiren Karabatı, Karacabey'in tüm sorunlarının çözümü için Ankara ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Karabatı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Karacabey için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz projelerle ilçemizin tüm kronik sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz. Karacabey, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir parçası olacak."

Öte yandan bayramlaşma programı, Başkan Karabatı'nın vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirmesi ve bayram dileklerini iletmesinin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Fatih Karabatı, Karacabey, Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey'in çehresi değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar 24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
Elazığ’da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı Elazığ'da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı
Mermerli Plajı’nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti Valilik araya girdi Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı
Kütahya’da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Ronaldo’nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

14:48
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
11:39
Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu
Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu
22:59
Montella’dan ilk 11’de ipucu: İlk kez oynayacaklar
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar
22:15
Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu
21:52
Fenerbahçe’den Leroy Sane’ye baş döndürecek teklif
Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif
21:41
Galatasaray’a Osimhen’de yeni rakip Bu kez Premier Lig’den
Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den
21:28
Bursaspor’un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City’den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı
21:28
Balıkesir’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
21:17
Galatasaray, Atletico Madrid’in kalecisi Jan Oblak’ın ablası Teja’yı transfer etti
Galatasaray, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın ablası Teja'yı transfer etti
21:10
Menajeri açıkladı: Galatasaray’la transferde görüşüyoruz
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
21:00
Ronaldo’nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
20:39
Kütahya’da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Kütahya'da eski belediye başkanı evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 16:20:48. #7.13#
SON DAKİKA: Karacabey'in çehresi değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.