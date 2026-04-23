Karacabey\'in köy okulunda unutulmaz 23 Nisan coşkusu

23.04.2026 15:13  Güncelleme: 15:14
Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde Kurşunlu İlkokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli gösteriler, şiirler ve dans performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin hazırladığı birbirinden renkli gösteriler ve anlamlı şiirler, izleyenlerden tam not alırken, program boyunca duygu dolu ve gurur verici anlar yaşandı. Programa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ali Erbir, Türk Metal Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Serhat Erken, Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Kadir Civelek, Okul Müdürü Önder Tüfekçi, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda mahalle sakini ile öğrenci velileri katıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğe olan inancın ve çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Karabatı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"23 Nisan, milletimizin egemenliğini ilan ettiği ve bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan ettiği çok özel bir tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin ve verdiği değerin en somut göstergesidir. Bugün burada gördüğümüz bu güzel tablo, geleceğimizin emin ellerde olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Onların daha iyi şartlarda yetişmesi, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve hayallerine ulaşabilmeleri için bizler her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı programda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Daha sonra gerçekleştirilen ödül töreni ile programda görev alan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

