Karacabey Zabıta Müdürlüğü 24 Saat Görev Başında - Son Dakika
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Karacabey Zabıta Müdürlüğü 24 Saat Görev Başında

Karacabey Zabıta Müdürlüğü 24 Saat Görev Başında

Karacabey Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçede düzeni sağlamak ve halk sağlığını korumak için yılın her günü, 24 saat boyunca hizmet veriyor. Başkan Fatih Karabatı, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ederek, bu çabaların toplumsal değerlerin korunmasına ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

05.03.2025 15:59  Güncelleme: 16:01
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Karacabey Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçede düzeni sağlamak, halk sağlığını ve huzurunu korumak için yılın 365 günü, 24 saat görev başında. Başkan Fatih Karabatı, zabıta ekiplerinin imar, çevre, sağlık, trafik ve gıda denetimleri gibi pek çok alandaki özverili çalışmalarını takdir etti. Zabıta ekipleri, hijyen, ruhsat kontrolleri, pazaryeri düzenlemeleri ve çevre kirliliğiyle mücadelede yoğun çaba gösteriyor. Ayrıca, ilçede toplumsal değerlerin korunması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, zabıta ekiplerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, halkın desteğiyle bu çalışmaların daha da ileriye taşınacağına inandığını ifade etti.

Karacabey Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçenin düzeni, halkın sağlığı ve huzuru için yürüttüğü çalışmalarla takdir topluyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Zabıta Müdürlüğü'nün 365 gün, günde 24 saat aralıksız hizmet verdiğini belirterek, ilçe adına kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Zabıta Müdürlüğü; imar, çevre, sağlık, trafik, gıda denetimleri gibi çok sayıda alanda görev yaparken, aynı zamanda toplumsal değerlerin korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar da yürütüyor.

Zabıta ekipleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği çevreyi kirletme, gürültü yapma, izinsiz afiş asma gibi çeşitli kabahatlere yönelik denetimler gerçekleştiriyor ve idari yaptırımlar uyguluyor. Zabıta Müdürlüğü, son 1 yılda Karacabey Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 345 işyerine yönelik idari yaptırımlar uygulayarak, gerekli tebligatları da yaptı.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatları

Yine son 1 yılda Zabıta Müdürlüğü, 214 esnafın işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularını inceleyerek, ilgili yönetmeliklere uygun şekilde ruhsatları sahiplerine teslim ediyor. Ruhsatlar, sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsıyor.

Kurban bayramı ve hayvan pazarı

Kurban Bayramı döneminde, ilçemizdeki hayvan pazarı denetimleri titizlikle yapılmakta. Zabıta ekipleri, pazarda hijyen kurallarının uygulanmasını sağlıyor ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için nöbet hizmetleriyle denetimlerini sürdürüyor.

Pazaryeri denetimleri ve düzenlemeleri

Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde esnafların sergi yerleri düzenli olarak kontrol eden, ürün etiketleri ve fiyat denetimleri de yapan Zabıta ekipleri, ayrıca pazarın giriş çıkışları düzenlenerek seyyar satıcılara karşı sıkı denetimler uyguluyor.

Kaçak moloz ve çevre kirliliği ile mücadele

Zabıta ekipleri, kaçak moloz dökümüne karşı ciddi önlemler alıyor. Akçakoyun Mahallesi'nde belirlenen hafriyat döküm sahasına yapılan başvurulara rağmen, çevre kirliliğine sebep olan kaçak döküm yapan kişilere cezai işlemler uygulanıyor.

İnşaat denetimleri

İlçede devam eden inşaatlarda zabıta ekipleri, can ve mal güvenliği önlemleri denetleniyor. Güvenlik önlemi almadığı tespit edilen inşaat sahiplerine idari yaptırımlar uygulanıyor.

Karabatı: "Zabıta Müdürlüğümüz ile gurur duyuyoruz"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, zabıta ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi. Başkan Karabatı, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarını övgüyle anarak, bu gayretlerin Karacabey halkının sağlığı ve huzuru için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Açıklamasında, zabıta ekiplerinin ilçede düzenin korunması, kamu sağlığının gözetilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Başkan Karabatı, zabıtanın özellikle hijyen, fiyat denetimleri ve gıda güvenliği konularında titizlikle çalıştığını ifade etti. Karabatı ayrıca, vatandaşların desteğiyle bu başarıların daha da ileriye taşınabileceğini vurgulayarak, ekiplerin 7/24 görevinin başında olmasının Karacabey Belediyesi'nin hizmet anlayışını temsil ettiğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Zabıta Müdürlüğü 24 Saat Görev Başında - Son Dakika

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