Karacasu Belediye Başkanı'ndan Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Karacasu Belediye Başkanı'ndan Kadınlar Günü Mesajı

Karacasu Belediye Başkanı\'ndan Kadınlar Günü Mesajı

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların güçlü ve adil bir toplumun en önemli yapı taşları olduğunu vurguladı ve tüm kadınların gününü kutladı.

08.03.2025 13:00  Güncelleme: 13:02
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Kadınların gününü kutlayan Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı; "Kadınlarımız, güçlü ve adil bir toplumun en önemli yapı taşlarıdır" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Kadınların toplumdaki önemine dikkat çeken Başkan Büyükyapıcı, mesajında "Kadınlarımız, hayatın her alanında fedakarlıkları, emekleri ve sevgileriyle toplumumuzun temel taşıdır. Aileden iş hayatına, sanattan bilime, üretimden yönetime kadar her alanda büyük başarılar elde eden kadınlarımız, güçlü ve adil bir toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Başta Karacasu'nun üreten, emek veren, geleceğe ışık tutan kadınları olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Kadınların hak ettiği eşit, adil ve güvenli bir dünyada yaşamaları için üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacasu Belediye Başkanı'ndan Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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