Karacasu Belediyesi\'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, belediye çalışanlarının merakla beklediği toplu iş sözleşmesi imzalandı. Karacasu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler, karşılıklı anlayış ve uzlaşı ile sonuçlanarak resmi olarak hayata geçirildi.

İmza törenine Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman ve belediye personeli katıldı. Gerçekleştirilen sözleşme ile çalışanların özlük haklarında ve sosyal imkanlarında önemli iyileştirmeler sağlandığı bildirildi. Başkan Büyükyapıcı, yapılan anlaşmanın sadece çalışanların haklarını güvence altına almakla kalmadığını, aynı zamanda belediyede iş barışını güçlendirdiğini ve hizmet verimliliğini artıracağını vurguladı.

Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Karacasu Belediyemiz ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, karşılıklı anlayış ve uzlaşıyla sonuçlanarak imzalandı. Yapılan sözleşme ile birlikte çalışanlarımızın emeği güvence altına alınırken, iş barışının ve verimliliğin artırılması yönünde önemli bir adım daha atılmış oldu. Emeğe, alın terine ve dayanışmaya verdiğimiz değerle, tüm işçilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN