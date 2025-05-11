Karacasu Belediyesi\'nden Anneler Günü Etkinliği

Karacasu Belediyesi, Anneler Günü vesilesiyle ilçede yaşayan anneleri unutmadı. Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçedeki annelere karanfil armağan edilerek özel günleri kutlandı.

Belediye ekipleri tarafından gün boyunca dağıtılan karanfiller, Karacasulu annelerin yüzlerinde tebessüm, yüreklerinde ise sıcak bir sevgi bıraktı. Samimi anlara sahne olan etkinlik, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Başkan Mustafa Büyükyapıcı, "Annelerimizin hayatımızdaki yeri ve değeri ölçülemez. Onların emeğini, sevgisini ne yapsak karşılayamayız. Bu özel günde onlara küçük bir jestte bulunarak, gönüllerine dokunmak istedik" dedi.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan paylaşımda ise "Karacasu Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Mustafa Büyükyapıcı'nın Anneler Günü vesilesiyle armağan ettiği karanfillerle, ilçemizdeki annelerimizin gönüllerine dokunduk. Bu anlamlı günde yüzlerinde tebessüm, yüreklerinde sevgi olduk. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN