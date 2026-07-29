Karacasu’da CHP ilçe örgütü ve belediye yönetiminden toplu istifa

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde CHP İlçe Örgütü ile belediye yönetiminden isimlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte toplu istifa açıklanırken, çok sayıda partili YENİ Parti'ye katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, CHP'li belediye meclis üyelerinin tamamı, CHP Karacasu İlçe Başkanı Erdinç Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Yasin Özefe ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Katılımcılar, CHP'den istifa ederek siyasi mücadelelerine YENİ Parti çatısı altında devam edeceklerini açıkladı.

Program kapsamında kurulan üyelik standında çok sayıda partili CHP üyeliğinden istifa ederek YENİ Parti'ye üye oldu. Daha önce herhangi bir siyasi partiye üye olmadığını belirten bazı vatandaşlar da ilk kez üyelik işlemi gerçekleştirdi. Etkinlikte kadınların ve yaşlı vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

CHP Karacasu İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Erdinç Gümüş, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

"YENİ Parti çatısı altında aynı inançla, aynı kararlılıkla ve aynı demokrasi anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yolun sonunda kazanan hiçbir siyasi parti değil; Karacasu olacak, Türkiye olacak, demokrasi olacak."

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise uzun yıllar CHP çatısı altında siyaset yaptıklarını belirterek, "Bir yanımız buruk olsa da bundan sonraki süreçte YENİ Parti bünyesinde aynı azim, kararlılık ve büyük bir heyecanla Karacasu'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

?"BU YAŞIMA KADAR HİÇ ÜYE OLMAMIŞTIM"

?Standa gelerek üyelik kaydı yaptıran 81 yaşındaki çiftçi İbrahim Erdoğan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

?"Bu yaşıma kadar hiçbir partiye üye olmamıştım ama CHP'liydim. Yeni Parti'ye destek olmak için üye olmaya geldim. Özgür Özel'e güveniyoruz, arkasındayız."