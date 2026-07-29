Karacasu’da CHP ilçe örgütü ve belediye yönetiminden toplu istifa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacasu’da CHP ilçe örgütü ve belediye yönetiminden toplu istifa

Karacasu’da CHP ilçe örgütü ve belediye yönetiminden toplu istifa
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde CHP İlçe Örgütü ile belediye yönetiminden isimlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte toplu istifa açıklanırken, çok sayıda partili YENİ Parti'ye katıldı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde CHP İlçe Örgütü ile belediye yönetiminden isimlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte toplu istifa açıklanırken, çok sayıda partili YENİ Parti'ye katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, CHP'li belediye meclis üyelerinin tamamı, CHP Karacasu İlçe Başkanı Erdinç Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Yasin Özefe ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Katılımcılar, CHP'den istifa ederek siyasi mücadelelerine YENİ Parti çatısı altında devam edeceklerini açıkladı.

Program kapsamında kurulan üyelik standında çok sayıda partili CHP üyeliğinden istifa ederek YENİ Parti'ye üye oldu. Daha önce herhangi bir siyasi partiye üye olmadığını belirten bazı vatandaşlar da ilk kez üyelik işlemi gerçekleştirdi. Etkinlikte kadınların ve yaşlı vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

CHP Karacasu İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Erdinç Gümüş, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

"YENİ Parti çatısı altında aynı inançla, aynı kararlılıkla ve aynı demokrasi anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yolun sonunda kazanan hiçbir siyasi parti değil; Karacasu olacak, Türkiye olacak, demokrasi olacak."

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise uzun yıllar CHP çatısı altında siyaset yaptıklarını belirterek, "Bir yanımız buruk olsa da bundan sonraki süreçte YENİ Parti bünyesinde aynı azim, kararlılık ve büyük bir heyecanla Karacasu'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

?"BU YAŞIMA KADAR HİÇ ÜYE OLMAMIŞTIM"

?Standa gelerek üyelik kaydı yaptıran 81 yaşındaki çiftçi İbrahim Erdoğan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

?"Bu yaşıma kadar hiçbir partiye üye olmamıştım ama CHP'liydim. Yeni Parti'ye destek olmak için üye olmaya geldim. Özgür Özel'e güveniyoruz, arkasındayız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacasu’da CHP ilçe örgütü ve belediye yönetiminden toplu istifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Son pişmanlık fayda etmez Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 16:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Karacasu’da CHP ilçe örgütü ve belediye yönetiminden toplu istifa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.