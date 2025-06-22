Karacasu\'da Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Çalışması

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, dolandırıcılık olaylarına karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla İlçe Emniyet Amirliği tarafından kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Emniyet ekipleri, vatandaşlarla bire bir temas kurarak telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında çok sayıda broşür de dağıtıldı. Ekipler, özellikle tanımadıkları numaralardan gelen aramalarda kişisel bilgi paylaşılmaması gerektiğini vurgularken, resmi olmayan bağlantılara tıklanmaması konusunda da uyarıda bulundu. Şüpheli durumlarda vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri dolandırıcılıkla mücadelenin ancak vatandaşların bilinçlenmesiyle mümkün olacağını belirterek, bu tür farkındalık çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti. - AYDIN