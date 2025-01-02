Karacasu'da Motosiklet Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karacasu'da Motosiklet Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki çocuk yaşamını yitirdi.

02.01.2025 15:35
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Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde 19 Aralık'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan iki çocuk, kaldırıldıkları hastanede yaşamını kaybetti.

Karacasu'ya bağlı Ataköy Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve geçen günlerde hayatını kaybeden Kırçiçeği Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ramazan Gökçe'nin ardından 13 yaşındaki Mustafa Kılıç'tan da acı haber geldi. Kazadan sonra önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Karacasu Mesleki ve Teknik Anadol Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Mustafa Kılıç'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Mustafa'nın cenazesinin bugün ikindi vakti Ataköy Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü baş sağlığı diledi

Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bir başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, "Karacasu'ya bağlı Ataköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencimiz Mustafa Kılıç vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ataköy Mahallesinden defnedilecektir. Öğrencimizin acılı ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karacasu'da Motosiklet Kazası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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