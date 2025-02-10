Karacasu'da Okul Servisleri İçin Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Karacasu'da Okul Servisleri İçin Bilgilendirme Toplantısı

Karacasu\'da Okul Servisleri İçin Bilgilendirme Toplantısı

Aydın Karacasu'da okul servisi sürücüleri ve rehber personeline güvenlik toplantısı yapıldı.

10.02.2025 16:03
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Okul servis aracı sürücüleri ve rehber personeline yönelik olarak düzenlenen toplantıya katılan yetkililer, güvenli ve düzenli okul taşıma hizmetleri için gerekli önlemleri ve trafik kurallarını anlattı. Okul servis araçlarının güvenliği, öğrenci taşımacılığı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve trafikle ilgili yapılması gereken düzenlemeler ele alındı.

Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerin de katıldığı toplantıda, okul servislerinin trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Sürücülere, hız limitleri, araç bakımları, öğrenci indirme-bindirme noktaları gibi önemli konular aktarıldı. Ayrıca, rehber personelinin öğrencilere nasıl daha iyi yardımcı olabileceği ve acil durumlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitimler verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Karacasu, Güvenlik, Sağlık, Rehber, trafik, Asayiş, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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