Karacasu'da şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Karacasu'da daire amirleri ve Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Müdürlüğü personelleri şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Ziyaretlerde, bayramın anlam ve önemine vurgu yapılıp, toplum olarak birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıldı. Şehitler ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlıkların unutulmadığını ifade eden heyet, ailelerin bayramını tebrik etti. Şehit aileleri ve gaziler de yapılan bu ziyaretlerin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek, devletin her zaman yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN