Karacasu Festivali'nde 'Ayna' coşkusu - Son Dakika
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Karacasu Festivali'nde 'Ayna' coşkusu

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren 35. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nin finaline Ayna grubu damga vurdu. Karacasu Belediyesi tarafından 35.'si düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nin 3. ve son gününde de büyük coşku yaşandı. Karacasu dışından ilçeye akın eden binlerce vatandaş gün boyu Karacasu'nun güzelliklerinin ve lezzetlerinin tadına varırken finalde de Ayna konseri ile muhteşem bir gece yaşadı.

26.08.2024 18:23  Güncelleme: 18:34
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Karacasu Festivali'nde 'Ayna' coşkusu

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren 35. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nin finaline Ayna grubu damga vurdu.

Karacasu Belediyesi tarafından 35.'si düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nin 3. ve son gününde de büyük coşku yaşandı. Karacasu dışından ilçeye akın eden binlerce vatandaş gün boyu Karacasu'nun güzelliklerinin ve lezzetlerinin tadına varırken finalde de Ayna konseri ile muhteşem bir gece yaşadı.

Antik kent Afrodisias, seramik atölyeleri, yaylaları, ilçe meydanında açılan sergileri ve stantları gezerek dünyaca ünlü meşhur Karacasu pidelerinden tadan ziyaretçiler günün ve festivalin sonunda Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün doyumsuz şarkıları ile kulaklarının pasını sildi. Festival nedeniyle ziyaretçi akının yaşandığı ilçede festival halk konseri ile son buldu. Ünlü sunucu Sevtuğ'un performansı eşliğinde gerçekleştirilen halk konserlerinde 2. gün Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Orkestrası ve Necati ve Saykolar sahne alırken 3. ve son günde ise sahne bu kez unutulmaz eserleri ile sahnelerin ünlü grubu Ayna'nın muhteşem konserini ilçe dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 10 bin kişi izledi. Solist Erhan Güleryüz, hayranları ile birlikte söylediği 7'den 70'e dillerde pelesenk olmuş unutulmaz şarkıları ile bir kez daha nostaljiyi yaşattı.

"Karacasu, festivali dolu dolu yaşadı"

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve binlerce vatandaşın izlediği konser gece yarısına kadar devam etti. Başkan Büyükyapıcı sanatçılar başta olmak üzere geceye renk katan herkese teşekkür etti. Festivalde emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür eden Başkan Büyükyapıcı; "Dedebağ hayrımızı bu sabah tamamladık. Şimdide Ayna konseri ile festivalimizi taçlandıracağız. Festivalimize katılımda çok iyi oldu. Bundan böyle artılarını koyarak devam edeceğiz. Festivalimiz normalde Cuma öğleden sonra başlıyor ancak stantlarımız Perşembe gününden kuruldu. Yani Perşembe gününden bu yana tüm Karacasu festivali dolu dolu yaşadı. Halkımızdaki bu ilgiyi görmek bizi mutlu etti. Bizde daha güzel daha iyi günler için görevimizi yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Doğanca'dan kutlamalara davet

Festivali Başkan Büyükyapıcı ile birlikte izleyen Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ise "Bugün Karacasu'da Karacasu Belediye Başkanımızın yapmış olduğu festivale destek için geldik. Ben, 3 gündür devam eden festival içerisinde yapılan çalışmalardan dolayı Mustafa Başkanımıza bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tabi bu gibi etkinlikler vatandaşlarımızın bir araya gelmesi, kaynaşması adına önem arz ediyor. İnsanlarımız bu gibi etkinlikleri özlemiş durumdalar. Bir belediye başkanı olarak tekrar bu festivallerin hayata geçirilmesi ve canlandırılması yönünde yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bugün Ayna konseri ile festival sona erecek. Ayna gurubumuz Kuyucak'ımızın kurtuluşu olan 5 Eylül günü ilçemizde sahne alacaklar ben buradan bütün vatandaşlarımızı davet etmiş olayım. Mustafa başkanımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacasu Festivali'nde 'Ayna' coşkusu - Son Dakika

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