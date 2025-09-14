Karacasu Festivali'nde Esnafa Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karacasu Festivali'nde Esnafa Uyarı

Karacasu Festivali\'nde Esnafa Uyarı
14.09.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Festivalde esnafa sahte para, dolandırıcılık ve kaçakçılığa karşı uyarılar yapıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen festival alanında esnafa sahte para, tağşiş, kaçakçılık ve dolandırıcılığa karşı uyarı yapıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Yaykın Mahallesi'nde düzenlenen "2. İncir Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında esnafa bilgilendirme yapıldı. Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde sahaya inen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, festival alanında satış yapan esnafa sahte para, tağşiş ürün alım-satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede, esnafların bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.

Festival süresince güvenli bir alışveriş ortamı sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği öğrenilirken Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Karacasu Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Yaykın Mahallesinde düzenlenen 2. İncir Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında festival alanında satış yapan esnafa sahte para, tağşiş ürün alım-satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Kültür Sanat, Kaçakçılık, Festival, Karacasu, Güvenlik, Ekonomi, Tarım, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacasu Festivali'nde Esnafa Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

14:18
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler
Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
13:57
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:43:26. #7.12#
SON DAKİKA: Karacasu Festivali'nde Esnafa Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.