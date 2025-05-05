Karacasu şehidini unutmadı - Son Dakika
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Karacasu şehidini unutmadı

Karacasu şehidini unutmadı

Bingöl'de vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Piyade Er İsa İren, şehadetinin 26. yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

05.05.2025 17:14  Güncelleme: 17:17
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Bingöl'de vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Piyade Er İsa İren, şehadetinin 26. yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Vatani görevini yaparken 5 Mayıs 1999 tarihinde Bingöl Yayladere mevkiinde şehit düşen Piiyade Er İsa İren, şehadetinin 26. yıl dönümünde unutulmadı. Şehidin anısını yaşatmak ve fedakarlığını unutmamak adına Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Büyükgümüş ve protokol üyeleri, İren'i mezarı başında andı. Karacasu Kaymakamı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehidin mezarı başında dualar okudu. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "5 Mayıs 1999 tarihinde vatani görevini yaptığı sırada Bingöl Yayladere mevkiinde bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Er İsa İren, şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle mezarı başında anıldı. Törene Kaymakamımız Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcımız Murat Büyükgümüş, Cumhuriyet Savcımız Ali Osman Tan, ilçe protokolü ve şehidimizin ailesi katıldı. Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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