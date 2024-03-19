Karadağ Heyeti, Bodrum Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Karadağ Heyeti, Podgorica Karadağ'da Gelişim Zorluğu Olan Engelli Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni temsilen Bodrum Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.
22 yaş ve üstü 36 engelli öğrenciye eğitim veren Bodrum Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi'ni, Gelişim Zorluğu Olan Engelli Çocuk ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Nina Strugar, Gelişim Zorluğu Olan Engelli Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Olga Rovcanin, Budva Bilim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandar Franeta ve gazeteci Olivera Jovicevic ziyaret etti.
Ziyarete, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Turkan, Bodrum Belediyesi Uluslararası İlişkiler Bürosu da eşlik etti. Heyete, sınıflar gezdirilerek branş öğretmenleri tarafından engelli öğrencilerin durumları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Gelişim Zorluğu Olan Engelli Çocuk ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Strugar, "Gelişim zorluğu olan engelli bireyler için Podgorica'da hizmet sağladığımız bir yaşam merkezimiz bulunuyor. Bugün, Bodrum Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi'ne, bu alanda nasıl hizmet sağlandığına dair gözlemlerde bulunmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik" dedi.
Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Karagöl de merkeze ilişkin şunları söyledi:
"Bodrum Belediyesi ile Bodrum Halk Eğitimi Merkezi arasında imzalanan ortak iş birliği protokolü kapsamında yaklaşık 36 kursiyerin devam ettiği bir çalışma merkezi. Toplamda 6 öğretmenin görev yaptığı merkezde; üç Özel Eğitim Davranış öğretmeni, bir Drama, bir Halk Dansları ve bir Beden Eğitimi öğretmenimiz bulunmaktadır. Bizim burada asıl amacımız hayat boyu öğrenme kurumları yönetmeliği kapsamında örgün eğitim kapsamı dışına çıkmış; hafif, orta, ağır düzeyde ve down sendromlu bireylerin sosyal uyum, beceri, davranış, psikomotor hareketlerini kazanmalarını sağlamak."
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