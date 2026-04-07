Karadeniz'de Maden İhaleleri Tartışma Yarattı

Haber: Barış Tüysüz

(ORDU) - Ordu, Giresun ve Gümüşhane başta olmak üzere Karadeniz'de çok sayıda IV. grup maden sahasının ihaleye çıkarılması tartışma yarattı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, süreci "planlı yağma" olarak nitelendirerek, bölgedeki madencilik ihalelerine karşı mücadelenin "siyaset üstü" olduğunu söyledi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülen 317. grup ihale süreçleri devam ederken, Ordu, Giresun ve Gümüşhane başta olmak üzere Karadeniz'de çok sayıda IV. grup maden sahasının ihaleye çıkarılması bölgede tartışma yarattı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, söz konusu ihalelerin "ekonomik kalkınma" amacı taşımadığını savunarak, "Bunlar sizin cebinize ekmek parası koyacak ihaleler değil. Bu ihaleler planlı bir yağmadır. Karadeniz adım adım parçalanıyor" dedi.

MAPEG tarafından yürütülen 317. grup ihale süreçlerinde, Karadeniz Bölgesi'nde çok sayıda IV. grup maden sahası ihale programına alındı. Ordu, Giresun ve Gümüşhane başta olmak üzere birçok ili kapsayan ihalelerin bir bölümünün tamamlandığı, bir bölümünün ise bu hafta sonuna kadar sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Karadeniz'in giderek daha geniş bir madencilik baskısı altına sokulduğunu belirtti.

Torun, "Ordu, Giresun, Trabzon; bütün Karadeniz büyük bir madencilik istilası altında. Ordu'nun yaklaşık dörtte üçünü maden sahası ilan ettiler. Benzer bir durum Giresun için de geçerli. Haritalar çizilmiş, ruhsatlar hazırlanmış, ihaleler sıraya dizilmiş. İhaleleri yapmaya başladılar, önümüzdeki haftalarda da devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ihalelerin kamu yararı ve kalkınma hedefiyle açıklanamayacağını öne süren Torun, "Şunu çok iyi görmek lazım: Bu ihaleler Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını amaçlayan ihaleler değil. Bunlar sizin cebinize ekmek parası koyacak ihaleler değil. Bu ihaleler planlı bir yağmadır. Karadeniz adım adım parçalanıyor" dedi.

Madencilik faaliyetlerine karşı mücadelenin siyasal aidiyetlerin ötesinde ele alınması gerektiğini belirten Torun, şöyle devam etti:

"Bu meselelere karşı çıkmak siyaset üstü bir meseledir. Bu mesele ne CHP meselesidir, ne AKP meselesidir, ne MHP'nin, ne İYİ Parti'nin, ne Yeniden Refah'ın, ne Zafer Partisi'nin meselesidir. Bu nedenle, hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu mesele hepimizin meselesidir. Kime oy verirseniz verin, hangi görüşten olursanız olun, bu topraklarda yaşıyorsanız, bu suyu içiyorsanız, bu havayı soluyorsanız; bu mücadele sizin de mücadelenizdir."

Torun, açıklamasında doğal yaşam alanlarının, tarım arazilerinin ve bölgenin geleceğinin tehdit altında olduğunu savunarak, "Çünkü mesele parti değil, mesele memleket. Mesele siyaset değil, mesele çocuklarımızın geleceği. Bugün susarsak yarın konuşacak bir doğa kalmayacak. Bugün sahip çıkmazsak yarın ekip biçeceğimiz bir toprak kalmayacak. ve biz bu yağmaya sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ordu'nun farklı ilçelerine de dikkat çeken Torun, "Kabadüz'den Korgan'a, Fatsa'dan Mesudiye'ye, Ulubey'e kadar her karış toprağımız için mücadele edeceğiz. Başka bir Ordu yok, başka bir Giresun yok, başka bir Karadeniz yok. ve biz bu toprakları yağmacılara teslim etmeyeceğiz" dedi.