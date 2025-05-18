Karadeniz\'deki doğalgaz keşfine BEUN\'dan destek mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Göktepe-3 kuyusunda Karadeniz açıklarında bulduğu yeni doğalgaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özölçer, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Rektör Özölçer, "Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz açıklarında bulduğu yeni doğal gaz rezerviyle, Türkiye Yüzyılı'nda enerjide dışa bağımlılığı olmayan Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen enerji projelerine dikkat çeken Özölçer, doğalgaz rezervlerinin artırılmasının, Türkiye'nin enerji harcamalarını azaltacak adımların başında geldiğini belirtti. Rektör, bu kapsamda üniversite olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile yürütülen bilimsel işbirliklerine de işaret etti:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda sürdürülen bilimsel işbirlikleri de bu hedef doğrultusunda yeni adımların, başarılı çalışmaların temelini oluşturmaktadır" dedi.

"Yeni müjdelerin emareleri var"

Filyos Limanı'ndaki gelişmeleri örnek gösteren Özölçer, Türkiye'nin artık doğal gaz rezervlerini keşfedebilmek için geniş bir filoya sahip olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda petrol ve farklı maden arayışlarının da başarıyla sürdürüldüğünü söyleyerek şöyle dedi:

"Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz açıklarında bulduğu yeni doğal gaz rezerviyle, Türkiye Yüzyılı'nda enerjide dışa bağımlılığı olmayan Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın vizyonu ve direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Türkiye doğalgaz rezervlerini artırmakta, cari açığının en büyük kısmını oluşturan enerji harcamalarını azaltacak önlemleri gerçekleştirmektedir. Üstelik Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda sürdürülen bilimsel işbirlikleri de bu hedef doğrultusunda yeni adımların, başarılı çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bugün Filyos Limanı'nda görülebileceği üzere Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade neticesinde Türkiye bugün doğal gaz rezervlerini keşfedebilmek için geniş bir filo kurmuş durumdadır. Aynı zamanda petrol ve çeşitli maden arayışları da başarılı şekilde yürütülmekte, yakın zamanda yeni müjdelerin alınacağına dair emareleri göstermektedir. Cumhuriyetimizin kalkınması ve sanayileşmesi için bir asır boyunca kömür, demir ve çelik sanayisinde öncü şehir olan Zonguldak, Filyos Limanı ve doğalgaz işleme kapasitesi ile de Türkiye yüzyılının enerjide başkent şehri olacaktır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, aldığımız bu müjdeli haber ve bu haberin gerçeğe dönüşebilmesi için gece gündüz demeden çalışan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile ülkemizin yarınları için sahada bilfiil çalışan personelimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Üniversite olarak bize düşen tüm görev ve sorumlulukları üstlenmekten de büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum." - ZONGULDAK