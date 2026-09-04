Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'a hastane yöneticilerinden geçmiş olsun ziyareti
Zonguldak Karadeniz Ereğli'de Özel Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Evrim Balbaloğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Serkan Arkaz, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti. Başkan Posbıyık, geçmiş olsun dileklerini ileten konuklarına teşekkür ederken, görüşmede ilçe ve bölge meseleleri ele alındı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı, ilçedeki Özel Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Evrim Balbolaoğlu ziyarette bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Meclis Üyesi Balbaloğlu, beraberinde Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Arkaz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Başkan Posbıyık'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Posbıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balbaloğlu ve Arkaz'a teşekkür etti. Balbaloğlu'nun, Posbıyık'a çiçek takdim ettiği ziyarette ilçe ve bölgeye yönelik çeşitli konularda görüş alış verişinde bulunuldu.
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