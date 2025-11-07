Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali Yeniden Başlıyor

(ZONGULDAK) - Doğal afetler nedeniyle iki yıldır yapılamayan Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali, bu yıl 16 Kasım'da binlerce kişiyi hamsi kokusu, müzik ve Karadeniz coşkusuyla buluşturacak.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, iki yıldır doğal afetler nedeniyle yapılamayan Hamsi Festivali, bu yıl 16 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Festivalde, 10 tonun üzerinde hamsi vatandaşlara ikram edilecek ve Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Selçuk Balcı sahne alacak.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl yeniden gerçekleştirileceğini bildirdi. Posbıyık, "2023 yılında yaşadığımız sel felaketi ve geçen yılki olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalimizi iki yıldır yapamamıştık. Bu yıl Su Ürünleri Kooperatifi ve balıkçılarla yaptığımız görüşmeler sonucunda hamsinin bol olduğunu ve hava şartlarının uygun olacağını öğrendik. 16. Geleneksel Hamsi Festivalimizi 16 Kasım Pazar günü gerçekleştiriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Posbıyık, festivalin her yıl olduğu gibi sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla düzenleneceğini belirterek, "Festivalde vatandaşlarımıza hamsi ikramımız olacak, geleneksel hale gelen yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı, Amfi Tiyatro'da sahne alacak" ifadelerini kullandı. Festivalin, Karadeniz'in paylaşma kültürünü, müziğini ve sıcak insan ilişkilerini yaşatmayı hedeflediğini vurgulayan Posbıyık, "Karadeniz'in sıcak insanını, kokusuyla, müziğiyle, paylaşma kültürüyle bir araya getireceğiz" diye konuştu.

10 ton hamsi, 10 bin helva, 4 ton soğan

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin sponsorlar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle organize ettiği 16. Hamsi Festivali kapsamında, kentteki STK temsilcileriyle hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıda alınan kararlara göre, festivalde bin mangal ve 4 bin ızgara kurularak 10 tonun üzerinde hamsi ve 10 bin helva vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Festival alanında iki noktada Trabzonlular Derneği, iki noktada ise Karadeniz Ereğili Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara ekmek arası hamsi tava ikramı yapılacak.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, festival öncesinde derneklere balık kartlarını teslim edecek. Dernekler, 15 Kasım Cumartesi günü saat 10.00–14.00 arasında Mezbaha'dan hamsilerini teslim alabilecek. Her derneğe belediyeden bir görevli eşlik edecek; ekmek, helva, su, limon, soğan ve ızgaradan oluşan malzeme setleri festival alanında teslim edilecek.