KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Hatunoğlu Vefat Etti

Samsun'da genel merkezi bulunan S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği(KARADENİZBİRLİK) Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Hatunoğlu, hayatını kaybetti.
Birlik'te çok uzun yıllar Kırşehir Kooperatifi temsilcisi olarak yönetim kurulunda yer alan Bekir Hatunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. 85 yaşında vefat eden Bekir Hatunoğlu, memleketi Kırşehir'de pazartesi günü Merkez Cami'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.
KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, Bekir Hatunoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Birliğimize önemli hizmetlerde bulunmuş, mesai arkadaşımız, değerli büyüğümüz Bekir Hatunoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Tüm KARADENİZBİRLİK camiasına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - SAMSUN
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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